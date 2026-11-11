رئیس ستادکل نیروهای مسلح به دشمن هشدار داد: در صورت هرگونه خطای محاسباتی جدید، ضرباتی به مراتب مهلک‌تر در انتظار آنان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به سردارسید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پانزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم را گرامیداشت و نوشت: فرا رسیدن ۲۱ آبان‌ماه، پانزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران و تعدادی از هم‌رزمان ایشان در حین اجرای ماموریت‌های محوله را به جنابعالی، فرماندهان، متخصصان، رزمندگان و نخبگان مؤمن، متعهد و سلحشور این نیروی راهبردی و تاریخ‌ساز که مایه مباهات ایرانیان و جبهه مقاومت اسلامی است، گرامی داشته و پیروزی‌های غرورانگیزتان در دفاع مقدس دوم و سوم برابر جنگ‌های تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه میهن عزیزمان را تبریک عرض می‌نمایم.

وی یادآور شد: سالگرد شهید تهرانی مقدم فرصتی مغتنم برای یادآوری نقش بنیادین آن شهید والامقام در معماری و پی‌ریزی اقتدار موشکی کشور است؛ همت بلند، ابتکار، خلاقیت و مجاهدت خالصانه و خستگی‌ناپذیر آن شهید سرافراز، پایه‌های مستحکم توان دفاعی امروز ایران اسلامی را گذارد و مسیر حرکت کشور به سمت ایران قوی و بازدارندگی مثال‌زدنی را هموار ساخت؛ میراثی که امروز در دستان توانمند شما و متخصصان این نیرو به ثمر نشسته است.

در این پیام آمده است: دستاوردهای پرشمار و شگفت انگیز راهبردی این نیرو، بار دیگر پرده از عظمت توان دفاعی و حقیقت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران برداشت؛ دستاوردهایی که تبلور شکوهمند آن در سلسله عملیات‌های «وعده صادق» و «نصر» مصداق روشن «ما می‌توانیم» و تحقق وعده الهی پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروی هوافضای سپاه پاسداران در هم افزایی و همراهی با سایر ارکان صنعت دفاعی و نظامی میهن عزیز با تکیه بر نبوغ نخبگان ایرانی و ایمان راسخ رزمندگان، مسیر خودکفایی را از صفر تا صد پیموده و نیاز کشور به بیگانگان و واردات تسلیحات را پایان بخشیده است، به گونه‌ای که ایران مقتدر هم اکنون از جایگاه خریدار تسلیحات به قدرت برتر تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات راهبردی ارتقا یافته است.

سرلشکر عبداللهی در ادامه این پیام آورده است: آنچه در میدان واقعی نبرد به ویژه طی یک و نیم سال اخیر به اثبات رسید، شکست تجهیزات پدافندی پرمدعای غربی در برابر اراده و فناوری ایرانی بود؛ سامانه‌های پیشرفته دشمن آمریکایی- صهیونیستی برابر سرعت، مانورپذیری و قابلیت‌های موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ناکارآمد و فلج شدند، وتاب‌آوری صنایع موشکی و پهپادی کشور نیز به سطحی رسیده است که امکان تداوم بی‌وقفه ساخت سلاح حتی زیر آتش و بمباران سنگین دشمن فراهم شده و خطوط تولید در اعماق زمین و تونل‌های زیرزمینی به افزایش دارایی‌های دفاعی و نظامی کشور می‌پردازد؛ قابلیتی که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد دشمن چرخه ساخت، ارتقا و نوسازی سلاح‌های ما را متوقف سازد.

وی با بیان اینکه در این رهگذر از جنابعالی وتمامی فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و رزمندگان نیروی هوافضا که با روحیه جهادی و اعتقاد راسخ، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را در بالاترین سطح تضمین کرده‌اند و موجبات اعتماد، اطمینان و حمایت ملت مبعوث شده و خونخواه امام شهید و دیگر شهیدان مظلوم از نیروهای مسلح این سرزمین را رقم زده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم، نوشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در انجام اجرای تدابیر فرامین مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و هر نقطه‌ای که کانونی برای تهدید علیه موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، هدف مستقیم عملیات نامتقارن قرار خواهد گرفت.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: سیلی‌های پیشین تنها آغاز ماجرا بوده و در صورت هرگونه خطای محاسباتی جدید، ضرباتی به مراتب مهلک‌تر در انتظار آنان خواهد بود. این تهدیدی معتبر و در دایره توانمندی‌ها و واقعیت‌های موجود نزد نیروهای مسلح ایران اسلامی است.

سرلشکر عبداللهی در پایان پیام خود آورده است: از خداوند متعال، علو درجات شهیدان عالیقدر نیروی هوافضا به ویژه شهیدان سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده را طلب کرده و توفیق روزافزون آن فرمانده محبوب مردمی و همه تلاشگران عرصه آن نیرو و سایر مدافعان وطن را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در خیمه ولایت و در رکاب فرمانده معزز کل قوا مسئلت دارم.

برچسب ها: حسن طهرانی مقدم ، هوافضای سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
سپاه: مین‌های دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند
دارابی: تلاش کردیم مسئله هوافضا و موشکی را در «خدای جنگ» دراماتیزه کنیم
روایتی کمتر شنیده‌شده از سردار موسوی در یک قدمی شهادت طی دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم
اژه‌ای: پیروزی ما بر مستکبرین مرهون تلاش شهید طهرانی مقدم و همرزمانش است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
دلمون از سمت نیروهای مسلح قرصه
۰
۰
پاسخ دادن
قالیباف: ما وضع «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
برگزاری دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در جوار محل عروج آقای شهید ایران
ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده‌ شدند
پزشکیان: هیچ قدرتی حق ندارد بنیان‌های حیات روی زمین را نابود کند
تسلیت بقائی به خانواده جان‌باختگان حادثه انفجار کارخانه در ترکیه
عارف: دولت باید در صنعت دارو، از مداخله‌گری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۱ آبان
نمایش پیوند مستقیم تغییرات اقلیمی با آینده اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در اجلاس کاپ ۳۱
ناوهای آمریکا ۵۰۰ کیلومتر عقب رانده‌ شدند
تسلیت بقائی به خانواده جان‌باختگان حادثه انفجار کارخانه در ترکیه
قالیباف: ما وضع «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد
پزشکیان: هیچ قدرتی حق ندارد بنیان‌های حیات روی زمین را نابود کند
عارف: دولت باید در صنعت دارو، از مداخله‌گری به تسهیلگری تغییر نقش دهد
امدادرسانی نیروی دریایی ارتش به کارکنان سکوی نفتی پارس جنوبی
برگزاری دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در جوار محل عروج آقای شهید ایران
دیدار نخست‌وزیر نروژ با پزشکیان
دیدار نخست‌وزیر ارمنستان با رئیس‌جمهور پزشکیان
دیدار پزشکیان و نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس اقلیمی آنتالیا
روسای جمهور ایران و عراق دیدار کردند
یا مطالبات به‌حق ایران را می‌پذیرید یا در میدان رزم تسلیم می‌شوید
شریعتی: ناترازی گاز با تدابیر ویژه و مشارکت ملی مدیریت می‌شود + فیلم
مخبر: هرگونه همراهی در محاصره خصمانه علیه ایران، اقدامی جنگی است
اردوهای روایت اقتدار و مقاومت با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم
رئیس‌جمهور: چه کسی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند؟
برخورد قانونی با شناور‌هایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیر مجاز کرده‌اند
سپاه: مین‌های دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند
سردارجلالی: هوافضای سپاه در کانون بازتعریف معادلات بازدارندگی ایران قرار دارد
سرلشکر رضایی: ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی کوروش زارعی
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی منصور انوری
محرومیت هزاران خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت از دریافت زمین رایگان
عارف: اجلاس سران اکو ۱۲ و ۱۳ آذر در تهران برگزار می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سرلشکر عبداللهی: هر کانون تهدید علیه ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن نیروهای مسلح می‌شود
آتش سوزی یک نفت‌کش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز
عراقچی: روبیو مهملات پمپئو را تکرار می‌کند/ توهمات واهی، عامل شکست سیاست‌های آمریکا