باشگاه خبرنگاران جوان - حسین بابائیان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به تحول در نظام سنجش مهارت کشور گفت: در مسیر عبور از مدیریت سنتی آزمون‌ها و حرکت به سمت معماری نوین سنجش مهارت، سه محور اعتباربخشی، استانداردسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به حذف آزمون‌های کاغذی و توسعه آزمون‌های الکترونیکی اظهار کرد: با وجود مشکلات و دشواری‌های متعدد، امروز ۹۹.۶ درصد آزمون‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی افزود: اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد معاونت برنامه‌ریزی و سنجش مهارت در ادارات کل نیز با هدف تسریع این روند و فراهم کردن بستر برگزاری آزمون‌های غیرمتمرکز انجام شده است.

بابائیان با اشاره به اجرای آزمون‌های ادواری با رویکردی جدید تصریح کرد: این آزمون‌ها در چهار نوبت و به‌صورت فصلی برگزار می‌شوند که آزمون‌های فصل بهار و تابستان به‌صورت آزمایشی اجرا شده و سامانه مربوطه به‌طور رسمی رونمایی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت ارزیابی مهارت‌های عملی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد ارزشیابی‌های سازمان مبتنی بر عملکرد عملی افراد است؛ از این رو، توسعه مراکز سنجش مهارت با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی مرکز سنجش مهارت اتحادیه طلا و جواهر را نمونه‌ای از این همکاری دانست و گفت: از این پس آزمون‌های حوزه طلا و جواهر با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در این مرکز برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات آزمونی خبر داد و افزود: این دستورالعمل پس از یک سال اجرای آزمایشی، در نشست‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نواقص آن برطرف شود.

وی طراحی قالب جدید گواهینامه‌های مهارت را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و اظهار کرد: گواهینامه‌های جدید بر اساس سند حرفه طراحی شده‌اند و گواهینامه‌های مهارت شغلی با ویژگی‌های امنیتی و به‌صورت دوزبانه، با همکاری شرکت چاپ و نشر بانک ملی در حال چاپ هستند.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور، استعلام و چاپ گواهینامه مهارت گفت: طی ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته بیش از ۱۳ هزار گواهینامه با قالب جدید چاپ و توزیع شده و تعداد مشابهی نیز در انتظار چاپ قرار دارد.