باشگاه خبرنگاران جوان - تیم دختران پدل ایران با پیروزی قاطع برابر فیلیپین، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا را کسب کرد.

در ادامه رقابت‌های پدل جوانان آسیا که به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار می‌شود، دختران ایران در سه دیدار متوالی موفق شدند حریف خود را با نتیجه سه بر صفر شکست دهند و به‌عنوان نخستین تیم راهی جمع چهار تیم برتر شوند.

در نخستین دیدار و در رده سنی زیر ۱۴ سال، یاسمین حسنی و آرمیتا عزت‌نژاد با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ مقابل نمایندگان فیلیپین به پیروزی رسیدند.

در دومین مسابقه، رومینا رافعی و بهار حاجی‌ملاحیدر در رده سنی زیر ۱۶ سال با نتایج مشابه ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ حریف خود را شکست دادند.

همچنین در آخرین دیدار و در رده سنی زیر ۱۸ سال، دلان بیطرفان و نیلا رحیمی با نتایج ۶ بر یک و ۷ بر ۵ به برتری رسیدند تا صعود مقتدرانه دختران ایران به نیمه‌نهایی قطعی شود.

شاگردان صحابه فرد پیش از این نیز با نتیجه سه بر صفر استرالیا، یکی از مدعیان قهرمانی این رقابت‌ها را شکست داده بودند.

در بخش پسران نیز تیم ایران امروز به مصاف قزاقستان می‌رود. شاگردان ارسلان محمدی در نخستین دیدار خود با نتیجه سه بر صفر لبنان را از پیش رو برداشته بودند و به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی خود هستند.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در جاکارتا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در دو بخش دختران و پسران و در رده‌های سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال به مصاف حریفان آسیایی می‌روند.