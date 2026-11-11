باشگاه خبرنگاران جوان - حجت شفائی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر ، نقره و سنگ های قیمتی ایران در سومین گردهمایی روسای ادارات سنجش و ارزشیابی مهارت استانها با اشاره به تدوین بیش از ۲۰ استاندارد شغلی در این صنعت، گفت: راه‌اندازی مراکز تخصصی سنجش مهارت با مشارکت تشکل‌های صنفی، به ارتقای کیفیت آموزششفاعی، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان صنعت و نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گفت: صنعت طلا و جواهر از جمله صنایع باسابقه کشور است که طی قرن‌ها با تلاش فعالان، به‌ویژه زنان، در حوزه‌های آموزش، تولید، توزیع و رسانه‌های تخصصی توسعه یافته است.

وی با اشاره به همکاری پنج تا شش ساله اتحادیه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: در این مدت به این نتیجه رسیدیم که استانداردهای تخصصی صنعت طلا و جواهر به دلیل ماهیت حرفه‌ای و جایگاه ویژه این صنعت در جهان، نیازمند ساختاری متفاوت و تخصصی است.

شفائی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان اتحادیه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: مقرر شد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، در کنار سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت‌های تخصصی و برقراری ارتباط میان صنعت و حاکمیت همکاری کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، کمیته‌های تخصصی متعددی در اتحادیه تشکیل شده و تاکنون بیش از ۲۰ استاندارد شغلی تدوین شده است. از میان پنج کمیته فعال اتحادیه، دو کمیته مأموریت تدوین استانداردهای خود را به پایان رسانده و نتایج را برای سازمان ارسال کرده‌اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با اشاره به مشکلات موجود در شیوه برگزاری آزمون‌های مهارتی تصریح کرد: پیش از این، بسیاری از هنرجویان در آموزشگاه‌ها مهارت می‌آموختند، اما به دلیل فاصله میان آموزش و نیاز واقعی بازار کار، خروجی این دوره‌ها همیشه به اشتغال منجر نمی‌شد. همچنین در برخی موارد آزمون‌های کتبی در سازمان و آزمون‌های عملی در آموزشگاه‌ها برگزار می‌شد که ضرورت ایجاد یک مرجع تخصصی و مستقل را نشان می‌داد.

شفائی تأکید کرد: بخش خصوصی صرفاً به معنای ورود افراد یا مجموعه‌های مستقل نیست، بلکه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی به دلیل ارتباط مستقیم با اعضا و شناخت نیازهای بازار، می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان حاکمیت و صنعت نقش‌آفرینی کنند.

وی با قدردانی از راه‌اندازی نخستین مرکز سنجش مهارت تخصصی طلا و جواهر در تبریز گفت: اتحادیه آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های استانی، این الگو را در سراسر کشور گسترش دهد.

شفائی افزود: زمانی که اتحادیه به‌عنوان مرجعی مستقل از آموزشگاه‌ها، مهارت هنرجویان را به‌صورت تخصصی و متناسب با نیاز بازار ارزیابی کند، می‌توان انتظار داشت نتایج آزمون‌ها به ارتقای کیفیت آموزش و بهبود اشتغال‌زایی منجر شود.

وی همچنین از ارائه پیشنهادهایی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای تدوین استانداردهای تخصصی آموزش و آزمون و آموزش آزمونگران خبر داد و گفت: آزمونگران نیز باید پیش از ورود به هر حوزه تخصصی، آموزش‌های لازم را دریافت کنند تا بتوانند فرآیند ارزیابی را با دقت و کیفیت بیشتری مدیریت کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با اشاره به ظرفیت تولیدی کشور در این صنعت اظهار کرد: ایران از نظر تولید محصولات طلا و جواهر در میان کشورهای مطرح جهان قرار دارد، اما تحریم‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه محدودیت‌های اعمال‌شده بر فلزات گران‌بها از دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، صادرات این محصولات را با مشکلاتی مواجه کرده است.