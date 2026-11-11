باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد - داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به اهمیت پیش‌فروش مسکن در جذب سرمایه‌ها به این بخش اظهار کرد: در شرایطی که قیمت‌ها روند افزایشی دارند، پیش‌فروش می‌تواند یکی از بازارهای مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاری باشد و زمینه جذب سرمایه‌هایی را که در سایر بازارها فعالیت می‌کنند، به بخش مسکن فراهم کند.

وی افزود: با وجود این ظرفیت، در حال حاضر هیچ‌یک از سامانه‌های موجود امکان ثبت قراردادهای پیش‌فروش را در اختیار مشاوران املاک قرار نداده‌اند و این موضوع در حالی است که هم خریداران و هم فروشندگان برای انجام این نوع معاملات به دفعات به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک در شرایط فعلی امکان تنظیم و ثبت صحیح قراردادهای پیش‌فروش بر اساس الزامات قانونی را ندارند، تصریح کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید امکان ثبت این قراردادها در قالب قراردادهای یکسان و با استفاده از شناسه یکتا برای مشاوران املاک فراهم شود، اما متأسفانه این بستر تاکنون در دسترس قرار نگرفته است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک هشدار داد: تداوم این وضعیت می‌تواند به اختلال در بازار پیش‌فروش منجر شود و در آینده نه‌چندان دور، آسیب‌پذیری بازار مسکن و مشکلات موجود در این بخش را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ثبت قانونی قراردادهای پیش‌فروش، علاوه بر پاسخگویی به نیاز متقاضیان، می‌تواند به شفافیت معاملات و ساماندهی فعالیت‌ها در بازار مسکن کمک کند.