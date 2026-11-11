باشگاه خبرنگاران جوان - یک دستگاه اتوبوس شامل کاروان راهیان نور دانش آموزی دختران رضوانشهری با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

ایرج شاهی، فرماندار رضوانشهر در آیین بدرقه این دانش‌آموزان، راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با جلوه‌های ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست و گفت: حضور در سرزمین‌های عملیاتی و آشنایی نزدیک با حماسه‌آفرینی شهیدان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت ملی، روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد نسل نوجوان و جوان نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

او با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، تنها به بیان خاطرات محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناخت عمیق‌تر از ارزش‌های والای آنان، این فرهنگ در رفتار، اندیشه و مسیر زندگی نسل جوان استمرار یابد.

در حاشیه این مراسم، مسئولان شهرستان ضمن آرزوی سفری ایمن و پربار برای زائران، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت اردو‌های راهیان نور در تربیت فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان تأکید کردند.

منبع: روابط عمومی فرمانداری رضوانشهر