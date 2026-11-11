علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی فوتبال، با عقد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم الزورا عراق انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منصوریان فصل گذشته هدایت تیم الطلبه عراق را بر عهده داشت و توانست نتایج قابل قبولی با این تیم در رقابت‌های لیگ ستارگان عراق کسب کند.

منصوریان در فصل جاری با مشکلات و چالش‌های متعددی در الطلبه، به‌ویژه در زمینه مسائل مالی، مواجه شد و همین موضوع شرایط را برای ادامه همکاری دشوار کرد تا در نهایت از این تیم جدا شود.

منصوریان که مورد توجه باشگاه الزورا قرار گرفته بود، طی روزهای گذشته مذاکرات فشرده‌ای با مسئولان این باشگاه انجام داد و در نهایت طرفین برای همکاری به توافق رسیدند.