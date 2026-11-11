باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد رضا استاندار یزد با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشکاران این استان در رشته‌های مختلف ورزشی گفت: تجربه یزد در رشته‌هایی همچون فوتبال ساحلی، شمشیربازی، دوچرخه‌سواری و اسکواش نشان داده است که با شناسایی استعدادها، برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند می‌توان در مدت‌زمان کوتاهی به نتایج ارزشمندی دست یافت.

بابایی در دیدار با محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با اشاره به اهمیت ورزش شنا اظهار کرد: در آموزه‌های دینی نیز بر آموزش شنا و تیراندازی به فرزندان تأکید شده است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت این رشته ورزشی است.

وی با بیان اینکه یزد در رشته‌های مختلف ورزشی توانسته استعداد‌های خود را به سطح ملی معرفی کند، افزود: با وجود محدودیت زیرساخت‌ها در برخی رشته‌ها، از جمله فوتبال ساحلی که با کمبود زمین اختصاصی مواجه هستیم، همواره چندین ملی‌پوش از استان یزد در این رشته حضور داشته‌اند و حتی بخش قابل‌توجهی از ملی‌پوشان و دروازه‌بانان این رشته یزدی هستند.

بابایی با اشاره به موفقیت یزد در رشته‌های دیگر ورزشی ادامه داد: در شمشیربازی هر سال ملی‌پوش داریم و در دوچرخه‌سواری نیز با ورود جدی به این رشته و حمایت از پیشکسوتان، توانستیم ورزشکارانی را به سطح ملی معرفی کنیم. در اسکواش هم شرایط به همین شکل بوده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد استعداد در یزد وجود دارد و کافی است مسئولان و متولیان رشته‌ها با جدیت پای کار باشند.

استاندار یزد با بیان اینکه سرعت رسیدن ورزشکاران یزدی به قله موفقیت می‌تواند بیشتر از بسیاری از مناطق کشور باشد، تصریح کرد: استعداد در سراسر کشور وجود دارد، اما در یزد ظرفیت‌هایی داریم که اگر به‌درستی شناسایی و حمایت شوند، می‌توانند خیلی زود به نتیجه برسند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های واترپلو و شنا در استان یزد خاطرنشان کرد: با قدم‌های خوبی که آقای باقستانی و مجموعه ایشان در واترپلو برداشته‌اند، ظرفیت پیشرفت در این رشته بسیار بالاست و معتقدم هنوز به جایگاهی که شایسته آن هستیم نرسیده‌ایم. در رشته شنا نیز باید با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، زمینه رشد و موفقیت ورزشکاران یزدی را فراهم کنیم.

بابایی با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از توسعه این رشته‌ها گفت: اگر برای برگزاری مسابقات، جذب حامی مالی و فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز اقدامی لازم باشد، حتماً برای حمایت پای کار هستیم. انتظار دارم مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز با همراهی و حمایت از مجموعه شنا، زمینه ارتقای جایگاه این رشته را فراهم کند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس فدراسیون شنا در استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان و مسئولان استانی، شاهد اتفاقات خوبی در شنا، شیرجه و واترپلو یزد باشیم.