باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هنوز آفتاب به بلندی دیوار باغ نرسیده بود که صدای سبد‌ها از لابه‌لای درختان انار بلند شد. شاخه‌ها زیر وزن میوه‌های سرخ، خمیده و آرام تکان می‌خوردند و باغداران با دست‌هایی خاک‌گرفته، انار‌ها را یکی‌یکی می‌چیدند. هوا بوی خاک نم‌خورده و برگ داشت و در گوشه‌ای از باغ، دیگی مسی روی شعله آرام می‌جوشید؛ بوی رب انار کم‌کم میان کوچه‌باغ‌ها می‌پیچید. ارسنجان، یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان فارس است؛ بخشی از محصول این شهرستان راهی کارخانه‌های آبمیوه شده و بخشی دیگر، در دیگ‌های داغ، به ربی خوش‌طعم و باکیفیت تبدیل می‌شود.

مصطفی رحیمی، مدیر جهاد کشاورزی ارسنجان، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵۳۰ تن رب انار در ارسنجان تولید شود.

او با اشاره به تنوع ارقام انار در این شهرستان، ادامه داد: برداشت انار که از اوایل شهریورماه با ارقام زودرس مانند شیرین‌شهوار و پوست‌قرمز آغاز شده است، و تا اواخر آبان‌ماه با برداشت ارقام دیررس شامل شیشه‌کپ فردوس، رباب، زردانار، می‌خوش و ملس ادامه می‌یابد.

رحیمی ارسنجان را با داشتن هزار و ۵۲۰ هکتار باغ انار، یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان فارس معرفی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی ارسنجان با اشاره به نبود صنایع تبدیلی برای تولید رب انار و فرآورده‌های جانبی آن در شهرستان، گفت: بخشی از اناری که قابل انبارداری نیست به کارخانه‌های تولید آبمیوه فرستاده می‌شود و باغداران نیز به‌صورت سنتی رب انار تولید می‌کنند که طعم و کیفیت بسیار مطلوبی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ارسنجان بیان کرد: مصرف انار در درمان و بهبود مشکلات گوارشی، سرطان، مراقبت از دندان‌ها، کاهش التهاب مفاصل، بهبود کم‌خونی و کنترل دیابت نیز مفید است.