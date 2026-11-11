سرپریت سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق ابزارهای اعتباری و مالی از جمله اوراق برات، به‌منظور تسهیل فرآیند خرید مستقیم کود اوره از تولیدکنندگان داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشستی راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق ابزارهای اعتباری و مالی از جمله اوراق برات، به‌منظور تسهیل فرآیند خرید مستقیم کود اوره از تولیدکنندگان داخلی (پتروشیمی‌های هفت‌گانه کشور) و تقویت توان عملیاتی شبکه تعاون روستایی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در این نشست، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی، بهره‌گیری از سازوکارهای اعتباری بانکی را راهکاری مؤثر برای تسهیل تأمین نهاده‌های کشاورزی دانست و بر اهمیت ایجاد بسترهای مناسب برای خرید مستقیم از پتروشیمی‌ها تأکید کرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این مسئول دولتی همچنین توسعه تعاملات سازمان با شبکه بانکی کشور را در راستای کاهش موانع تأمین مالی، تسریع فرآیند تهیه و توزیع نهاده‌ها و افزایش نقش‌آفرینی تشکل‌های تعاونی در زنجیره تأمین بخش کشاورزی حائز اهمیت دانست.

برچسب ها: تولید کود ، قیمت کود
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