معاون وزارت خارجه روسیه هشدار داد در صورت شکست مذاکرات تهران و واشنگتن، نمی‌توان احتمال توسل به گزینه نظامی را منتفی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -  ماکسیم ماکسیموف، معاون اداره غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت خارجه روسیه، امروز چهارشنبه اعلام کرد مسکو احتمال ازسرگیری گزینه نظامی در مناقشه میان ایران و آمریکا را در صورت شکست مذاکرات منتفی نمی‌داند.

ماکسیموف در نشست «گره تناقضات در غرب آسیا؛ چالش‌های امنیت منطقه‌ای» که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت جمعی در مسکو برگزار شد، گفت: «در عین حال، در صورت شکست مذاکرات نمی‌توان احتمال استفاده از زور را منتفی دانست. ر حالی که سه گروه رزمی ناو‌های هواپیمابر و دو گروه دریایی شناسایی آمریکا در منطقه مستقر شده‌اند؛ ما شرایط و پیش‌زمینه‌های مرتبط را در نظر می‌گیریم.»

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرده بود که واشنگتن به مذاکرات با تهران ادامه می‌دهد و این گفت‌و‌گو‌ها به‌خوبی پیش می‌رود. ترامپ در اظهاراتی مقابل کاخ سفید به خبرنگاران مدعی شد: «اوضاع با ایران بسیار خوب پیش می‌رود و ما در حال مذاکره با آنها هستیم.»

در همین حال سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز پیش‌تر از گفت‌و‌گو‌های فشرده تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها با هدف دستیابی به راه‌حلی برای پایان دادن به مناقشه خبر داده بود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ با ایران ، جنگ منطقه ای
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