موتورولا در تدارک عرضه گوشی هوشمندی به نام «Signature ۲۷» است که به بهترین مشخصات فنی و فناوری‌های موجود در پرچمداران اندرویدی مجهز شده است.

باشکگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی  «Signature ۲۷» شرکت موتورولا از طراحی شیک و مقاوم در برابر ضربه برخوردار است (مطابق با استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H) و دارای گواهی IP۶۸/IP۶۹ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار می‌باشد. ابعاد این دستگاه ۱۶۲ در ۷۷ در ۸ میلی‌متر و وزن آن ۲۲۷ گرم است.

این محصول به نمایشگر ۶.۷۸ اینچی از نوع «Extreme AMOLED Duo» با وضوح ۲۷۷۲ در ۱۲۷۲ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز شده است. این صفحه نمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰۰ نیت و پشتیبانی از استاندارد‌های Dolby Vision و HDR۱۰+، تجربه‌ای بی‌نظیر از تماشای محتوا را ارائه می‌دهد و توسط لایه‌ای از شیشه «Corning Gorilla Glass Ceramic ۳» محافظت می‌شود.

این دستگاه با سیستم عامل اندروید ۱۷ (و قابلیت دریافت به‌روزرسانی‌های آینده) عرضه می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه «Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Extreme Gen ۶» تأمین می‌گردد که با فناوری ۲ نانومتری ساخته شده است. همچنین از پردازنده گرافیکی Adreno ۸۵۰، ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۲۰۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل) است که قابلیت ضبط ویدیو‌های ۸K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارند. دوربین سلفی نیز دارای حسگر ۵۰ مگاپیکسلی است که می‌تواند ویدیو‌های ۴K را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کند. از دیگر امکانات این گوشی می‌توان به درگاه دو سیم‌کارت، پورت USB Type-C، بلوتوث نسخه ۷.۰، تراشه NFC و حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در زیر نمایشگر اشاره کرد. این دستگاه به باتری‌هایی با ظرفیت ۵۵۰۰ و ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت مجهز شده که از شارژ سریع سیمی ۹۰ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کنند.

منبع: GSMArena

برچسب ها: گوشی جدید ، گوشی موتورولا ، موتورولا
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