باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی «الزامات و ضوابط ارائه خدمت پرداخت حسابی (پل‌پی) توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پرداخت‌یار» را طی بخشنامه شماره ۲۱۴۲۲۸/۰۵ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این ضوابط با هدف تعیین الزامات ارائه خدمت پرداخت حسابی (پل‌پی) تدوین شده است و به بعد از تصویب در چهاردهمین جلسه کمیسیون ابزار‌های پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس ماده (۲) این ضوابط، متقاضی می‌تواند حداقل شش ماه پس از تاریخ شروع به فعالیت رسمی تحت مجوز صادره بانک مرکزی، و درصورت نداشتن تنبیهات موضوع ماده (۲۳) و جرایم موضوع ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی در شش ماهه منتهی به تقاضا و همچنین نداشتن سوابق تکرار بیش از دو بار تخلف وفق موارد مرتبط در ضوابط ارائه دهنده خدمات پرداخت و یا ضوابط پرداخت یار بر اساس نوع متقاضی در شش ماهه منتهی به تقاضا در خواست ارائه خدمات پرداخت حسابی را به بانک مرکزی ارائه کند.

همچنین مطابق ماده (۷)، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت حسابی مجاز به انجام عملیات مالی مصرّح در بند (۵) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خارج از چارچوب خدمات پرداخت حسابی نیستند.

بر اساس ماده (۸)، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت حسابی موظف به رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از جمله الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشد.

مطابق ماده (۹)، ارائه‌دهنده این خدمات موظف‌اند اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان را در سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری کند.

بر اساس ماده (۱۰)، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت حسابی باید تدابیر و تمهیدات فنی لازم را برای نظارت بر عملکرد پذیرنده اتخاذ کند.

منبع: بانک مرکزی