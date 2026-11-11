رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از دستور ویژه وزیر ورزش برای درمان پریا مهرمند خبر داد و تأکید کرد تمام ظرفیت‌ها برای بهبود مصدومان به کار گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، از پیگیری ویژه وضعیت درمانی پریا مهرمند، بسکتبالیست آسیب‌دیده در سانحه رانندگی اتوبوس تیم آکادمی سحر، خبر داد.

نوروزی اظهار کرد: از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، با دستور وزیر ورزش و جوانان مأموریت پیدا کردیم به وضعیت اعضای آسیب‌دیده رسیدگی کنیم و در همین راستا به خوزستان سفر کردیم.

وی افزود: مصدومان ابتدا از بیمارستان شوش به اهواز منتقل شدند و بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند. بخشی از اقدامات درمانی در اهواز انجام شد و افرادی که به خدمات تخصصی‌تری نیاز داشتند، به تهران اعزام شدند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به شدت آسیب‌دیدگی پریا مهرمند گفت: با توجه به شرایط این بازیکن، او در سریع‌ترین زمان ممکن به تهران منتقل شد. قصد داشتیم مهرمند را در بیمارستان موردنظر فدراسیون پزشکی بستری کنیم، اما خانواده او ترجیح دادند در بیمارستانی که اکنون در آن بستری است، روند درمان را ادامه دهد.

نوروزی ادامه داد: در حال حاضر دکتر کیهانی پزشک معالج خانم مهرمند است و رسیدگی به وضعیت او در اولویت کاری ما قرار دارد. با توجه به شرایط حاد این بازیکن، دکتر دنیامالی دستور رسیدگی ویژه به وضعیت درمانی او را صادر کرده است.

وی تأکید کرد: البته تمام بازیکنان آسیب‌دیده برای وزارت ورزش، فدراسیون پزشکی ورزشی و فدراسیون بسکتبال اهمیت دارند و به وضعیت همه آن‌ها رسیدگی می‌شود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است با توجه به شرایط مهرمند، روند درمان او زمان‌بر باشد، اما بدون شک از تمام ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت این بسکتبالیست استفاده خواهیم کرد.

منبع: وزارت ورزش

برچسب ها: فدراسیون پزشکی ، دنیامالی
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