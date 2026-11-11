مدیرکل ارتباطات و فناوری هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت:متأسفانه در جریان این جنگ، بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های هوانوردی کشور آسیب دید، اما با تلاش همکاران در مجموعه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و توانستیم بخش مهمی از تجهیزات آسیب‌دیده را مجدداً به چرخه عملیاتی بازگردانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  حسن قربانی، مدیرکل ارتباطات و فناوری هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به روز جهانی متخصصان الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی، این روز را به تمامی همکاران فعال در حوزه ارتباطات و فناوری هوایی در سراسر کشور تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در حفظ و پایداری زیرساخت‌های هوانوردی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه عملیات پرواز فرآیندی چندوجهی و متشکل از لایه‌ها و بخش‌های مختلف است، اظهار کرد: عوامل و سطوح متعددی در قالب یک شبکه پیچیده و به‌هم‌پیوسته با یکدیگر همکاری می‌کنند تا یک پرواز به‌درستی انجام شود، اما نقطه اتصال و وجه مشترک تمامی این عوامل، موضوع ایمنی است.

قربانی افزود: ایمنی پرواز برای تمامی ارکان صنعت هوانوردی و حتی مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه بخش‌ها تلاش می‌کنند این موضوع را حفظ و تضمین کنند. در واقع، ایمنی یک زنجیره است که تحقق آن به عملکرد صحیح و هماهنگ تمامی اجزای صنعت هوانوردی وابستگی دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به نقش متخصصان الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی تصریح کرد: این متخصصان با بررسی، تأیید صحت عملکرد و اطمینان از دقت سامانه‌های هوانوردی، نقش مهمی در حفظ ایمنی پروازها ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: در صنعت هوانوردی کشور سامانه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام وظایف مشخصی برعهده دارند؛ از جمله سامانه‌های ارتباطی که ارتباط میان خلبانان و برج‌های مراقبت پرواز را برقرار می‌کنند، سامانه‌های کمک‌ناوبری که اطلاعات موقعیت هواپیما و مسیر و جهت پرواز را در اختیار خلبان قرار می‌دهند و سامانه‌های راداری که موقعیت دقیق هواپیما را به‌صورت لحظه‌ای روی صفحه رادار در اختیار واحدهای کنترل ترافیک هوایی قرار می‌دهند.

قربانی با اشاره به وجود سامانه‌های اتوماسیون کنترل ترافیک هوایی و تجهیزات کمک‌ناوبری و نظارتی گفت: متخصصان الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی مسئولیت نگهداری و راهبری این سامانه‌ها را برعهده دارند تا عملکرد صحیح و مستمر آنها تضمین شود.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز اختلال در تجهیزات فنی اظهار کرد: همان‌طور که بروز مشکل در سامانه‌های فنی یک شبکه ارتباطی می‌تواند نگرانی‌هایی ایجاد کند، در صنعت هوانوردی نیز هرگونه اختلال در سامانه‌های مرتبط با کنترل و ایمنی ترافیک هوایی می‌تواند بر عملیات پروازی اثرگذار باشد. از این رو، وظیفه متخصصان الکترونیک این است که با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، پایش مستمر و نگهداری تجهیزات، از بروز اختلالاتی که ممکن است ایمنی پرواز را به خطر بیندازد، جلوگیری کنند.

توسعه سامانه‌های هوانوردی همگام با فناوری‌های جدید

مدیرکل ارتباطات و فناوری هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه با اشاره به تأثیر فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی بر آینده تجهیزات ارتباطی و ناوبری هوایی گفت: بدون تردید سامانه‌های جدید همگام با تحولات فناوری توسعه پیدا می‌کنند و صنعت هوانوردی نیز از جمله حوزه‌هایی است که از ظرفیت فناوری‌های نوین بهره‌مند خواهد شد.

وی افزود: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است. اگرچه بخشی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت هوانوردی کشور به تجهیزات خارجی وابسته است، اما طی سال‌های اخیر با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های داخلی، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای توسعه توانمندی‌های بومی انجام شده است.

قربانی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان به بهترین شکل استفاده کنیم تا با همکاری تمامی ارکان صنعت هوانوردی، خدمات ناوبری هوایی مطمئن و ایمن در کشور ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت زیرساخت‌ها و تجهیزات الکترونیکی هوانوردی پس از حوادث ناشی از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی اظهار کرد: متأسفانه در جریان این جنگ، بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های هوانوردی کشور آسیب دید، اما با لطف خداوند و تلاش همکاران در مجموعه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و همکاری شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان، توانستیم بخش مهمی از تجهیزات آسیب‌دیده را مجدداً به چرخه عملیاتی بازگردانیم.

قربانی خاطرنشان کرد: این اقدامات با همکاری ارکان مختلف صنعت هوانوردی و بخش‌های عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده و تلاش همکاران بر این است که پایداری زیرساخت‌ها و استمرار ارائه خدمات ایمن ناوبری هوایی حفظ شود.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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