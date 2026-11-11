مسئول کارگاه مرمت میراث فرهنگی فارس از تداوم فعالیت‌های تخصصی مستندسازی و ساماندهی آثار تاریخی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهار محتشم مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از تداوم فعالیت‌های تخصصی حفاظت، مرمت، ساماندهی و مستندسازی آثار تاریخی موزه‌های دولتی و خصوصی استان خبر داد.

او با اشاره به راه‌اندازی مجدد این کارگاه از سال ۱۴۰۲ گفت: در نخستین گام‌ها، ساماندهی، پاکسازی و مرمت سکه‌های خزانه موزه پارس و همچنین بررسی و تفکیک قطعات سفالی در پنج فاز اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

محتشم افزود: علاوه بر اشیای فلزی، در این مدت بازدید‌های مستمری از مجموعه‌های خصوصی استان انجام شده و آثار نیازمند مرمت به این کارگاه انتقال یافته‌اند؛ از جمله انتقال حدود ۱۰۰ قطعه اثر سفالی، سنگی و فلزی متعلق به موزه مردم‌شناسی «فیشور» در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل سال جاری که پس از مرمت، شماره‌گذاری و کدگذاری، در سامانه جامع اموال فرهنگی‌تاریخی (جام) ثبت شدند.

او با تأکید بر اینکه تمامی مراحل حفاظتی و مرمتی همراه با مستندات و شناسنامه‌های تخصصی ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت‌های اجرایی، کارگاه مرجع میزبان کارآموزان دانشگاهی بوده و طرح‌های پژوهشی با محوریت داده‌های باستان‌شناسی استان نیز برای پشتیبانی علمی از فعالیت‌های مرمتی در حال انجام است.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، تاریخی
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