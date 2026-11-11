مدیرعامل خانه کتاب برنامه‌های هفته کتاب را تشریح کرد و گفت: در هفته کتاب ۲۰ درصد یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد به هر کد ملی اختصاص می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» با حضور ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر هفته کتاب در سالن جلسات خانه کتاب برگزار شد. 

حیدری در ابتدا با یادآوری یاد رهبر شهید به عنوان یکی از بزرگان و اندیشمندان حوزه کتاب و کتابخوانی و یکی از بزرگترین کتابخوانان دنیا و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: فرهنگ، تاریخ و پیشینه ایران با کتاب شناخته شده و کتاب در فرهنگ ایران زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در فرهنگ دینی ما معجزه قرآن با اقرا آغاز شده است. 

مدیرعامل خانه کتاب با بیان اینکه هفته کتاب به عنوان یکی از رویدادهای مهم و تاثیرگذار بعد از نمایشگاه کتاب، دومین رویدادی است که کارکرد متفاوت از نمایشگاه کتاب دارد، گفت: با این حال، هفته کتاب کارکرد درازمدت و زیربنایی دارد، که بر افراد جامعه تاثیر می‌گذارد. 

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و مشکلات ناشی از صنعت چاپ ادامه داد: سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب در شرایطی آغاز می‌شود که کشور ما در دو سال گذشته با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده است. صنعت نشر تنیده با صنایع دیگر است. تولید کتاب به صنایع و وضعیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی گره خورده است. قطعاً در این دو سال شرایط تحریمی آسیب‌های خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم بجا گذاشته است.

حیدری با تاکید بر نقش خانه کتاب به عنوان نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر در این دوره از هفته کتاب افزود: نزدیک به ۱۳۰۰ برنامه به دست ما رسیده و قرار است برنامه‌های متعددی در سراسر کشور برگزار شود. فقط از استان‌ها بیش از ۲ هزار برنامه به ما ارائه شده است. ما در بخشی از این برنامه‌ها نقش حمایت‌گر داریم و کمتر حضور مستقیم داشته‌ایم.

مدیرعامل خانه کتاب برنامه‌های محتوایی هفته کتاب را تشریح کرد و افزود: ما در این دوره تلاش می‌کنیم نشست‌های تخصصی برگزار کنیم، تا مشکلات و محور‌های سال گذشته و آینده را مطرح کنیم. بیش از ۴۰ نشست در سرای اهل قلم توسط تشکل‌ها برنامه‌ریزی شده است. از طرفی، در این دوره با توجه به وضعیت کشور شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم را انتخاب کرده‌ایم. امسال تمام روز‌های هفته کتاب به نام مفاخر نام‌گذاری شده است. برای اولین‌بار می‌خواهیم افتتاحیه هفته کتاب را در یکی از روستا‌های برگزیده دوستدار کتاب برگزار کنیم. افتتاحیه روز شنبه ساعت ۱۰ در روستای فرخ‌آباد استان البرز خواهد بود. 

وی به سایر برنامه‌های هفته کتاب اشاره کرد و گفت: طرح فصلی کتاب‌فروشان را داریم، که تعداد زیادی کتاب‌فروشان به صورت مجازی و حضوری ثبت‌نام کرده‌اند. ۲۰ درصد یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد به هر کد ملی اختصاص می‌یابد. روز تجدید میثاق با امام راحل را برگزار کردیم. همچنین، در روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار تجلیل از کتابداران را خواهیم داشت. برگزاری بیش از ۴۰ نشست علمی، فرهنگی و کارگاهی، برگزاری نمایشگاه استانی در شهر یزد همزمان با هفته کتاب، برگزاری مراسم قلم زرین، یادمان دانش‌آموزان میناب و لامرد، برگزاری مراسم کتاب سال اکو، برگزاری نشست و کارگاه‌های کودک و نوجوان، برگزاری نشست‌های ملی و... از دیگر برنامه‌های این دوره است.

برچسب ها: هفته کتاب ، کتابخوانی
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