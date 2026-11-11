باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌شرقی، از توقیف بیش از ۲۷۰ تن انواع فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد در جریان نظارت‌های هوشمند، بعد از بازرسی‌های بهداشتی و نظارتی کارشناسان این اداره کل از دو سردخانه در شهرستان‌های تبریز و شبستر خبر داد.

مهدی حامی اظهار کرد: با اجرایی شدن نظارت هوشمند و تجهیز همه سردخانه‌های مستقل و اطلاع از انحراف ایجاد شده در دمای سالن نگهداری در سردخانه ها و بلافاصله بازدیدهای میدانی کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان از دو سردخانه در شهرستان‌های تبریز و شبستر، به دلیل مشاهده نوسانات دمایی و بالاتر بودن دمای عمقی محصولات از محدوده مجاز و به‌منظور بررسی دقیق شرایط نگهداری و اطمینان از سلامت محموله‌ها، حدود ۲۷۰ تن فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ منجمد توقیف شد.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان، وی افزود: نوسانات دمایی در سردخانه‌ها از جمله نواقص مهم بهداشتی در زنجیره نگهداری فرآورده‌های خام دامی است که می‌تواند موجب برهم خوردن شرایط استاندارد نگهداری، ایجاد شرایط بالقوه نا ایمن و افزایش احتمال رشد عوامل میکروبی و به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی