رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس گفت: با فعالیت سامانه بارشی در استان فارس، تمامی شریان‌های مواصلاتی اصلی، فرعی و روستایی باز بوده و ترافیک در جاده‌های استان بدون هیچ‌گونه گره یا اختلالی در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، گفت: بر اساس آخرین پایش سامانه‌های هوشمند هوایی و گزارش اکیپ‌های راهداری مستقر در جاده‌ها، هم‌اکنون (ظهر چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵) بارش نزولات آسمانی در محور‌های شیراز، دشت ارژن، فراشبند، استهبان، جهرم، خفر، زرین‌دشت، کوار، فیروزآباد، خرامه، سروستان، سپیدان، داراب، نی‌ریز و بختگان در جریان است.

او خاطرنشان کرد: با وجود بارش باران در این مناطق و آسمان نیمه‌ابری تا تمام‌ابری همراه با وزش باد در سایر نقاط استان، خوشبختانه هیچ گزارشی مبنی بر انسداد یا کندی تردد دریافت نشده و مسافران و رانندگان بدون مشکل در حال تردد هستند.

منبع: راهداری فارس

برچسب ها: تردد روان ، محورهای فارس ، بارندگی ، مدیریت راه‌های فارس
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