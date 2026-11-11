: پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز با استقبال پرشور و باشکوه بیش از ۳ هزار نفر از فرهنگیان and دانش‌آموزان وارد شهرستان نهبندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - عطر حضور شهدا فضای شهرستان نهبندان را عطرآگین کرد و پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز مورد استقبال گرم، پرشور و باشکوه بیش از ۳ هزار تن از فرهنگیان و دانش‌آموزان این شهرستان قرار گرفت.

این لاله‌های زهرایی که در بدو ورود با چشمانی منتظر و دل‌های عاشق جوانان و نوجوانان نهبندانی روبرو شدند، موجی از احساسات انقلابی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا را در منطقه طنین‌انداز کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است امروز مراسم پرشکوه تشییع و وداع با این شهدای والامقام در ۱۲ نقطه مختلف شهرستان نهبندان برگزار شود تا اقشار مختلف مردم ولایتمدار و شهیدپرور این خطه، با این کبوتران سبک‌بال واقعه کربلای ایران وداع کنند.

استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر

استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر

استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر

استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر

استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر

برچسب ها: تشییع ، شهید گمنام
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