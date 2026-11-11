بنابر اعلام اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه اعلام کرد: در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، ۵ عنصر تروریست تجزیه‌طلب و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی شناسایی و دستگیر شدند. 

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه اعلام کرد: در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات کرمانشاه، البرز و تهران، نسبت به تحرکات مزدوران و عناصر وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی، تعداد ۵ عنصر تروریست تجزیه‌طلب و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی شناسایی و دستگیر شدند. 

درپی دریافت گزارشات مردمی و رصدهای اطلاعاتی، تیم ۵ نفره تروریست تجزیه‌طلب که با هدایت و هماهنگی عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مترصد اقدام تروریستی در استان‌های تهران، البرز و کرمانشاه بودند، در اقدام هماهنگ سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ۳ استان، شناسایی و دستگیر شدند.

برچسب ها: تروریست ، سلاح جنگی
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