دانشجویان دانشگاه شیراز در سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، با کسب یک نشان طلا، ۳ برنز و ۲۱ رتبه برتر یک تا پانزدهم، افتخاری دیگر برای این دانشگاه رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نخست سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، در منطقه ۷ (شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که دانشگاه شیراز مسئولیت آن را برعهده دارد، ۳۵۸ دانشجو به رقابت پرداختند که ۷۲ نفر از آنان از دانشگاه شیراز بودند و به مرحله نهایی راه یافتند.

در مرحله نهایی این رقابت‌ها، از میان یک‌هزار و ۳۲۶ شرکت‌کننده از دانشگاه‌های مختلف کشور، ۲۱ دانشجوی دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه‌های برتر یک تا پانزدهم شدند. همچنین ۴ نفر از دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب مدال شدند.

بر این اساس، مریم معقولی در رشته زبان و ادبیات فارسی نشان طلا و مهدیه ساعی‌زاده در رشته حقوق، سعید باقری و امیرحسین نعمت‌الهی در رشته سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه شیراز

برچسب ها: دانشگاه شیراز ، درخشش دانشجویان
خبرهای مرتبط
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در مسابقات انجمن ریاضی ایران
درخشش دانشجویان پیام‌نور فارس در المپیاد منطقه‌ای
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت بین‌المللی طراحی ۲۰۲۵ IDA آمریکا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود گردشگری سلامت فارس به مرحله نو؛ از طرح «هتل‌درمانی» تا تشکیل کمیته تخصصی
پادزهر رطوبت در بناهای زندیه شیراز/پاکسازی گیاهان خودرو از ارگ کریم‌خان و حمام وکیل
تشییع ۲۱ شهید گمنام در شیراز و شهرستان‌های فارس در روز شهادت حضرت زهرا (س)
ذخایر راهبردی فارس در بالاترین سطح پایداری قرار دارد/ بازار کالاهای اساسی تحت رصد کامل است
پادزهر رطوبت در بناهای زندیه شیراز/پاکسازی گیاهان خودرو از ارگ کریم‌خان و حمام وکیل
فصل انار و بوی رب در دیگ‌های داغ ارسنجان
تردد روان در تمام محور‌های فارس با وجود بارندگی؛ راه‌ها باز است
آماده‌باش ۱۰۰ درصدی ستاد بحران فارس/هشدار جدی درباره خطر سیلاب و صعود به ارتفاعات
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در المپیاد علمی کشور
مرمت و ساماندهی حدود ۱۰۰ قطعه شیء تاریخی متعلق به موزه «فیشور»
آخرین اخبار
تردد روان در تمام محور‌های فارس با وجود بارندگی؛ راه‌ها باز است
آماده‌باش ۱۰۰ درصدی ستاد بحران فارس/هشدار جدی درباره خطر سیلاب و صعود به ارتفاعات
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در المپیاد علمی کشور
مرمت و ساماندهی حدود ۱۰۰ قطعه شیء تاریخی متعلق به موزه «فیشور»
فصل انار و بوی رب در دیگ‌های داغ ارسنجان
ورود گردشگری سلامت فارس به مرحله نو؛ از طرح «هتل‌درمانی» تا تشکیل کمیته تخصصی
پادزهر رطوبت در بناهای زندیه شیراز/پاکسازی گیاهان خودرو از ارگ کریم‌خان و حمام وکیل
تشییع ۲۱ شهید گمنام در شیراز و شهرستان‌های فارس در روز شهادت حضرت زهرا (س)
پادزهر رطوبت در بناهای زندیه شیراز/پاکسازی گیاهان خودرو از ارگ کریم‌خان و حمام وکیل
ذخایر راهبردی فارس در بالاترین سطح پایداری قرار دارد/ بازار کالاهای اساسی تحت رصد کامل است
پایان خطِ اوباشِ بلوار باهنر شیراز با دستگیری ۷ متهم + فیلم
پیشنهاد راه‌اندازی دبیرخانه کتاب سال دانشگاهی و احیای جشنواره «بهار نمایش» در فارس
آمادگی ۱۱ منطقه شیراز برای بارش‌های سیل‌آسا / پیش‌بینی اسکان اضطراری شهروندان
تعیین شیراز به عنوان پایلوت «شهر هوشمند انرژی»/هشدار جدی استاندار فارس به ادارات پرمصرف
برق‌رسانی به ۱۰ روستای دیگر فارس تا پایان سال/ توزیع ۹۵۰ سامانه خورشیدی میان عشایر
از تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی درمان HIV تا ارائه ۳۵۸ ویزیت تخصصی در قالب طرح «مهر درمان»
امانت‌داری که طلاهای ۴۰ میلیاردی را به صاحبش رساند
پیش‌بینی ۱۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی
از تجربیات تاریخی تحول صنعتی تا تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های دانش‌بنیان فارس
از اشک وداع تا تجدید عهد با آرمان‌های شهدا در اداره‌کل کار فارس
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در فارس با ۱۱ طرح جدید
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
آغاز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فارس با پایلوت ۱۷۰ هکتاری اقلید
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
انتقاد رئیس اتاق اصناف فارس از مشکلات سامانه صدور مجوزها
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال با اصلاح قوانین مالی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس