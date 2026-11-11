باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نخست سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، در منطقه ۷ (شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که دانشگاه شیراز مسئولیت آن را برعهده دارد، ۳۵۸ دانشجو به رقابت پرداختند که ۷۲ نفر از آنان از دانشگاه شیراز بودند و به مرحله نهایی راه یافتند.

در مرحله نهایی این رقابت‌ها، از میان یک‌هزار و ۳۲۶ شرکت‌کننده از دانشگاه‌های مختلف کشور، ۲۱ دانشجوی دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه‌های برتر یک تا پانزدهم شدند. همچنین ۴ نفر از دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب مدال شدند.

بر این اساس، مریم معقولی در رشته زبان و ادبیات فارسی نشان طلا و مهدیه ساعی‌زاده در رشته حقوق، سعید باقری و امیرحسین نعمت‌الهی در رشته سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه شیراز