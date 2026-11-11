باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گنادی اونیشچنکو، چهره علمی، اپیدمیولوژیست و نایب‌رئیس آکادمی علوم تربیتی روسیه، اظهار داشت که علامت اصلی ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا، یعنی PJ.۲.۱، گلودرد شدید است.

این چهره علمی در پاسخ به پرسشی درباره علائم مشخصه این سویه جدید توضیح داد: «گلودرد به علامت غالب تبدیل شده است.»

سازمان جهانی بهداشت (WHO) پیش‌تر از گسترش جهانی سویه جدید کووید-۱۹، موسوم به PJ.۲.۱، خبر داده بود. به گفته این سازمان، شیوع این سویه در چندین کشور، از جمله ایالات متحده و کانادا، رو به افزایش است.

علاوه بر این، موارد پراکنده‌ای از این سویه جدید در اروپا نیز ثبت شده است، هرچند تعداد آنها در حال حاضر اندک است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که وضعیت سلامت عمومی را به‌دقت زیر نظر دارد.

دکتر النا مالینیکووا — دارای مدرک دکترای علوم پزشکی، متخصص بیماری‌های عفونی و ویروس‌شناس — توضیح داد که سویه جدید PJ.۲.۱ را می‌توان با گلودرد شدید و خستگی طولانی‌مدت‌تر پس از بهبودی، از سایر سویه‌ها متمایز کرد. به گفته او، گروه اصلی در معرض خطر، افراد ۶۰ سال و بالاتر هستند.

علائم سویه جدید کووید-۱۹ (PJ.۲.۱) چیست؟ علائم ناشی از ابتلا به PJ.۲.۱ بسیار شبیه به سرماخوردگی معمولی یا عفونت‌های تنفسی فصلی است و شامل مواردی همچون گلودرد، ضعف عمومی و نظایر آن می‌شود. بدون انجام آزمایش‌های اختصاصی، نمی‌توان این سویه را از آنفولانزا یا سایر عفونت‌های حاد تنفسی تشخیص داد.

در اواخر ماه اکتبر، اپیدمیولوژیست‌ها احتمال ورود سویه PJ.۲.۱ به روسیه در آینده نزدیک — یا حتی احتمال حضور آن در داخل کشور بدون شناسایی شدن — را رد نکردند. با این حال، این موضوع لزوماً به معنای گسترش وسیع آن نخواهد بود.

آیا این سویه جدید کووید-۱۹ موجب همه‌گیری (پاندمی) خواهد شد؟

در حال حاضر، کارشناسان بر این باورند که سویه PJ.۲.۱ توانایی ایجاد یک همه‌گیری جدید را ندارد. در حال حاضر ده‌ها سویه از ویروس کووید-۱۹ وجود دارد؛ «PJ.۲.۱» — که به آن «ابرجهش‌یافته» (super-mutant) نیز گفته می‌شود — در گروه «سارس-کوو-۲» (SARS-CoV-۲) طبقه‌بندی می‌شود.

منبع: تاس