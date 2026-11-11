رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی گفت: همزمان با سفر به ارمنستان، ۱۵ زندانی ایرانی محبوس در ارمنستان آزاد شدند و قرار است تا به کشور بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دستاوردهای سفر دو روزه هیئت ایرانی به ارمنستان اظهار کرد: در جریان این سفر، دیدارها و نشست‌های سازنده‌ای با مقامات ارمنستان برگزار شد که از جمله آن می‌توان به دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، و همچنین گریگوریان، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک ارمنستان، اشاره کرد.

وی افزود: همچنین نشست‌های خوبی با وزرای زیرساخت و فرهنگ ارمنستان برگزار شد و در جریان دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور، مسائل و موضوعات موردنظر آنان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برگزاری نشست با ایران‌شناسان و دانشمندان ارمنی گفت: روز گذشته نشست مفصلی با جمعی از ایران‌شناسان و پژوهشگران ارمنی فعال در حوزه مطالعات ایران برگزار شد و طرفین درباره موضوعات مختلف به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

پورمحمدی ادامه داد: همزمان با این دیدارها، هشت کمیته مشترک نیز جزئیات همکاری‌های دو کشور را در حوزه‌های مختلف بررسی کردند و پیش‌نویس اسناد و توافقات حاصل از این نشست‌ها آماده شده است که قرار است امروز به امضای طرفین برسد.

وی با اشاره به آزادی ۱۵ زندانی ایرانی در ارمنستان همزمان با این سفر تصریح کرد: خوشبختانه دولت ارمنستان در جریان این مأموریت و نشست‌های مشترک، ۱۵ نفر از زندانیان ایرانی محبوس در این کشور را آزاد کرد که ان‌شاءالله تا فردا به میهن بازخواهند گشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه روند همکاری‌های دوجانبه در سطح ملی و همچنین میان استان‌های مرزی دو کشور مطلوب بوده است، گفت: در این سفر، موضوعات مختلفی که در دستور کار قرار داشت، مورد بررسی قرار گرفت و تقریباً تمامی موارد به تفاهم و جمع‌بندی مشترک رسید.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نمایندگان و معاونان وزارتخانه‌های مختلف ایران، موضوعات همکاری را با همتایان ارمنی خود بررسی و نهایی کردند و قرار است اسناد مربوطه امروز امضا شود تا پس از آن، اقدامات لازم برای اجرایی شدن توافقات و تفاهم‌های صورت‌گرفته آغاز شود.