در پی ورود سامانه بارشی قوی به استان فارس، تمامی دستگاه‌های امدادی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تشریح آخرین تمابیر اتخاذ شده برای مقابله با مخاطرات جوی امروز (چهارشنبه) گفت: با توجه به حرکت این سیستم بارشی از سمت جنوب به نواحی مرکزی و شمالی استان، اکیپ‌های عملیاتی و خدماتی در سراسر فارس در سطح آمادگی کامل قرار دارند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شهری و روستایی افزود: شهرداری‌ها پیش از این با لایروبی کامل رودخانه‌ها و مسیل‌های سطح شهر، زیرساخت‌های لازم برای هدایت و کنترل روان‌آب‌های سطحی را فراهم کرده‌اند. همچنین به‌منظور پیشگیری از تلفات دامی، به جامعه عشایری استان ابلاغ شده است که از چرای دام و تعلیف در حریم رودخانه‌ها، به‌ویژه در مناطق جنوبی فارس، به‌طور جدی خودداری کنند.

غلامی ضمن تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی رعدوبرق‌های شدید و وزش باد‌های ناگهانی، انجام هرگونه فعالیت کوهنوردی، صعود به ارتفاعات و سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی ممنوع است؛ ضمن اینکه مسافران و عموم مردم باید از هرگونه توقف یا برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران فارس خاطرنشان کرد: حفظ جان شهروندان خط قرمز ستاد بحران است و خوشبختانه پیش‌بینی می‌شود این سامانه پرقدرت بارشی از اواخر امشب از مرز‌های استان خارج شود.

غلامی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه نزولات آسمانی مرهمی بر زخم‌های خشکسالی و کم‌آبی سال‌های اخیر استان و بخش کشاورزی باشد، یادآور شد: در کنار شکرگزاری به درگاه خداوند برای نزول رحمت الهی، همکاری و هوشیاری مردم در رعایت هشدار‌ها و توصیه‌های ایمنی، نقش اصلی را در پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های سنگین ایفا می‌کند.

برچسب ها: مدیریت بحران فارس ، هشدار ، خطر سیلاب ، ارتفاعات
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