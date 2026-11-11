باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای ظرفیت بیمارستانی استان، از جمله اولویت‌های مهم دولت در مسیر بهبود کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیت ساکن و شناور گیلان است؛ موضوعی که در جریان سفر دولت به استان با تصویب بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و توسعه مراکز درمانی، وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری‌های اجرایی شده است.

افزایش ظرفیت بیمارستانی گیلان به بیش از ۵ هزار تخت

این اعتبارات برای تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، ساخت مرحله جدید بیمارستان پورسینا و توسعه بیمارستان‌های لنگرود، بندر انزلی و تالش پیش‌بینی شده و با اجرای این طرح‌ها، ظرفیت بیمارستانی گیلان از حدود ۴ هزار تخت به بیش از ۵ هزار تخت افزایش خواهد یافت؛ تحولی که می‌تواند جایگاه استان را از نظر سرانه تخت بیمارستانی ارتقا داده و آن را به سطحی بالاتر از میانگین کشوری برساند.

جمعیت شناور؛ عاملی برای افزایش نیاز گیلان به زیرساخت‌های درمانی

اهمیت این سرمایه‌گذاری زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم گیلان علاوه بر جمعیت ثابت خود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر و مسافر است و همین مسئله در ایام پرتردد سال، فشار قابل توجهی بر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و کادر سلامت استان وارد می‌کند. از این رو، توسعه ظرفیت درمانی گیلان صرفا یک برنامه عمرانی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تأمین سلامت شهروندان و ارائه خدمات مناسب به جمعیت شناور استان محسوب می‌شود.

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بیمارستان لاکان؛ پروژه‌ای ۱۱ ساله در انتظار بهره‌برداری

در این میان، بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های زیرساختی حوزه سلامت استان، جایگاه ویژه‌ای در برنامه توسعه درمانی گیلان دارد. طرحی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان در انتظار تکمیل مراحل پایانی و بهره‌برداری قرار دارد.

اهمیت تسریع در تکمیل این بیمارستان تا آنجاست که رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت مردم، نسبت به طولانی‌شدن روند اجرای آن انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف موانع و تسریع در بهره‌برداری از آن شد. او با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی این بیمارستان اظهار داشت: طرحی که به چنین میزان پیشرفتی رسیده است، نباید به‌صورت قطره‌چکانی و با تأخیر به بهره‌برداری برسد، رئیس‌جمهور همچنین از پیگیری موضوع با معاون امور اجرایی و مسئولان استان برای مشخص‌شدن وضعیت اعتبارات و موانع باقیمانده خبر داد.

پیگیری ویژه استاندار گیلان برای تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی

در همین راستا، استاندار گیلان نیز در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، پیمانکاران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های اعتباری و اجرایی برای تکمیل این پروژه تأکید کرد. او با اشاره به کمبود زیرساخت‌های بیمارستانی استان گفت: گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر است و حضور این جمعیت شناور، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد می‌کند؛ بنابراین تکمیل هرچه سریع‌تر بیمارستان لاکان رشت یک ضرورت جدی برای نظام سلامت استان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه این بیمارستان می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز‌های درمانی مردم و مسافران داشته باشد، تأکید کرد: تخصیص اعتبار به این پروژه باید متناسب با اهمیت راهبردی آن و با نگاه ویژه به نیاز‌های درمانی استان انجام شود.

تأخیر در اجرای طرح‌ها، عاملی برای افزایش هزینه‌های عمرانی

حق‌شناس همچنین طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی را از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تمام شده دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و نرخ ارز موجب شده هزینه اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر افزایش یابد و تأخیر در تکمیل آنها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، موجب نارضایتی کارفرما، پیمانکار و مردم شود. او با اشاره به اینکه مطالبات پیمانکار بیمارستان لاکان بر اثر طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه‌ها از برآورد‌های اولیه فراتر رفته است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و اجرایی برای تأمین منابع مورد نیاز و جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌ها تأکید کرد.

تأمین منابع مالی و رفع موانع؛ مسیر تکمیل بیمارستان لاکان

در این نشست، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی نیز با اشاره به اهمیت این طرح در زیرساخت‌های سلامت گیلان، از پیگیری مستمر روند اجرا و استفاده از منابع پیش‌بینی شده در بودجه، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های تکمیلی تأمین مالی برای تسریع در مراحل پایانی ساخت خبر داد. همچنین آخرین وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی، راه دسترسی، تقاطع جاده لاکان، پارکینگ بیمارستان و منابع مالی مورد نیاز بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به بخش‌های باقیمانده ظرح اتخاذ شد.

ضرورت عبور از اعتبار مصوب به مرحله بهره‌برداری

آنچه از مجموعه تصمیمات دولت، پیگیری‌های رئیس‌جمهور و تأکیدات استاندار گیلان برمی‌آید، ضرورت عبور از مرحله وعده و برنامه‌ریزی و تمرکز بر تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های درمانی استان است. تصویب بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بیمارستان‌های گیلان، در کنار پیگیری ویژه بیمارستان لاکان رشت، فرصتی مهم برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی حوزه سلامت به شمار می‌رود. بی‌تردید، تحقق این برنامه‌ها مستلزم تأمین به‌موقع منابع، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع پیمانکاری و تسریع در تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های جانبی است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان