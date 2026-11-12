یک اقتصاددان با اشاره به اهمیت حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که وقتی شرایط ارز ترجیحی فراهم نیست با اختصاص این ارز، به مردم و اقتصاد کشور جفا می‌شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صادقی شاهدانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در یک گفت‌و‌گو، درمورد حذف ارز ترجیحی گفت: اگر مسائل اقتصادی، عالمانه مورد توجه قرار نگیرند طبیعی است که امکان دارد اظهارنظر‌هایی درمورد آن ارائه شود که عالمانه نیستند و این موضوع یعنی این که تحت‌تأثیر مسائل سیاسی قرار بگیریم.

صادقی شاهدانی ادامه داد: اگر به اقتضائات بازار توجه نکنیم بازار را به نبود تعادل دچار می‌کنیم یا به عبارتی، ناترازی به وجود می‌آوریم. در نتیجه، هر سیاستی که ناترازی بازار ارز را به همراه داشته باشد در دوره‌های بعد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.

این اقتصاددان گفت: ما دوست داریم که ارز ۲۰ هزار تومانی در بخش تولید و غیرتولید توزیع شود، امّا آیا این موضوع امکان‌پذیر است؟ به نظر بنده، وقتی شرایط ارز ترجیحی فراهم نیست اگر کسی ارز ترجیحی دارد به مردم و نظام اقتصادی کشور جفا می‌کند.

برچسب ها: ارز ترجیحی ، حذف ارز ترجیحی ، اقتصاد کشور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۱ آبان ۱۴۰۵
ما دوست نداریم ارز ۲۰ هزار تومانی بین صاحبان رانت توزیع شود.
سوال این است که چرا ارز ۲۰ هزار تومانی الان ۳۰۰ هزار تومان شده؟
چه کسی در دولت مسئول این نابسامانی هست؟
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