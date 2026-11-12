باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صادقی شاهدانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در یک گفت‌و‌گو، درمورد حذف ارز ترجیحی گفت: اگر مسائل اقتصادی، عالمانه مورد توجه قرار نگیرند طبیعی است که امکان دارد اظهارنظر‌هایی درمورد آن ارائه شود که عالمانه نیستند و این موضوع یعنی این که تحت‌تأثیر مسائل سیاسی قرار بگیریم.

صادقی شاهدانی ادامه داد: اگر به اقتضائات بازار توجه نکنیم بازار را به نبود تعادل دچار می‌کنیم یا به عبارتی، ناترازی به وجود می‌آوریم. در نتیجه، هر سیاستی که ناترازی بازار ارز را به همراه داشته باشد در دوره‌های بعد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.

این اقتصاددان گفت: ما دوست داریم که ارز ۲۰ هزار تومانی در بخش تولید و غیرتولید توزیع شود، امّا آیا این موضوع امکان‌پذیر است؟ به نظر بنده، وقتی شرایط ارز ترجیحی فراهم نیست اگر کسی ارز ترجیحی دارد به مردم و نظام اقتصادی کشور جفا می‌کند.