با توافق منابع طبیعی و صدا و سیما، مستندها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با حضور فعالان اثرگذار حوزه محیط‌زیست ساخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام منتصری، مدیر کل منابع طبیعی فارس به همراه جمعی از معاونان خود در نشستی با امیر رئوف، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس، مسائل و مشکلات حوزه اطلاع‌رسانی منابع طبیعی را بررسی کرد.

منتصری در این دیدار گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه‌های جنگل‌کاری، جنگل‌داری، پیشگیری و حفاظت، آبخیزداری و وضعیت مراتع ارائه و به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های کسب‌شده در دوره استقرار دولت وفاق ملی نسبت به سال‌های گذشته اشاره کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با تأکید بر نقش مشارکت همه اقشار جامعه در اجرای طرح‌های منابع طبیعی گفت: آگاهی جامعه از عملکرد این اداره کل در همه نقاط استان و نتایج طرح‌های اجراشده، می‌تواند ضمن ارتقای آگاهی، امید به آینده را در جامعه افزایش دهد و این مهم در بستر صدا و سیما، به دلیل همه‌گیری و پرمخاطب بودن، بازخورد مثبتی خواهد داشت.

او افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، امنیت زیستی و توسعه پایدار بر پایه منابع طبیعی استوار است، فرهنگ‌سازی بیشتر در این زمینه ضروری است.

امیر رئوف، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس هم با قدردانی از تلاش مجموعه منابع طبیعی برای سرسبز نگه داشتن استان، به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و با بیان نتایج مثبت طرح‌های منابع طبیعی در حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی گفت: مقوله منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد و به یک فرهنگ تبدیل شود.

او با اعلام آمادگی کامل صدا و سیمای مرکز فارس برای همکاری در تنویر افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی جامعه، از معاونان خود در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی رادیو، تلویزیون و فضای مجازی خواست همکاری تنگاتنگی با منابع طبیعی در حفاظت از میراث طبیعی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی داشته باشند.

 مقرر شد در برنامه‌ای مدون و مستمر، سوژه‌های الگویی و افراد اثرگذار در منابع طبیعی و آبخیزداری از سوی این اداره کل معرفی شوند و در ساخت برنامه‌های مستند رادیویی و تلویزیونی به عنوان افراد الگو مشارکت داشته باشند.

امیر رئوف همچنین از آمادگی صدا و سیمای مرکز فارس برای پخش محتوای اثرگذار در همه بخش‌های رادیو و تلویزیون خبر داد.

منبع: صداوسیمای فارس

برچسب ها: صدای ، سبز ، رسانه ملی ، منابع طبیعی فارس ، صداوسیمای فارس ، محیط زیست
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