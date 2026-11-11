باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن اسدی شهردار شیراز در مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در شهرک سعدی، مقاومت و فرهنگ والای فاطمی را عامل اصلی پیروزی و سربلندی ملت ایران در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه دانست و گفت: ایران اسلامی قوی‌تر و عزتمندتر از همیشه در مسیر پیشرفت و تعالی گام برمی‌دارد.

او در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در شهرک سعدی اظهار داشت: ایستادگی مردم و پیروی از فرهنگ والای فاطمی، عامل اصلی پیروزی و سربلندی ملت ایران در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه است و اراده پولادین مردمی همراه با حضور مستمر در صحنه، تمامی نقشه‌های شوم رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را خنثی کرد.

شهردار کلان‌شهر شیراز با یادآوری حوادث تلخ ماه‌های گذشته و آسیب‌های وارده به کشور افزود: با وجود حملات ددمنشانه به زیرساخت‌ها و شهادت مظلومانه قائد شهید، فرماندهان نظامی، دولتمردان، دانشمندان و جمعی از هموطنان و دانش‌آموزان عزیز، خون پاک شهدا و ایستادگی بی‌نظیر مردم ثابت کرد که دشمنان هرگز به اهداف پلید خود نخواهند رسید و امروز ایران اسلامی قوی‌تر، استوارتر و عزتمندتر از همیشه در مسیر پیشرفت و تعالی گام برمی‌دارد.

اسدی همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی صادقانه به مناطق مختلف شهری تصریح کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر با تمام توان در کنار شهروندان عزیز قرار دارند و توسعه متوازن خدمات در تمامی محلات شیراز با قوت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود تا دغدغه‌های ساکنان این مناطق به حداقل ممکن برسد.

شهردار کلان‌شهر شیراز با قدردانی از حضور پرشور و حماسی اقشار مختلف در این آیین معنوی خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم ولایت‌مدار در این محفل نورانی، تجلی‌گاه بصیرت، زمان‌شناسی و وفاداری عمیق به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است و خادمان مردم در شهرداری وظیفه خود می‌دانند با تمام وجود پاسخگوی این اعتماد ارزشمند باشند.

او با اشاره به رویکرد راهبردی مدیریت شهری در توسعه متوازن زیرساخت‌ها افزود: خدمت‌رسانی بی‌منت، ارتقای سطح رفاه عمومی و عمران و آبادانی مناطق گوناگون، از جدی‌ترین و محوری‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌رود و در این مسیر خطیر، از هیچ تلاش و حمایتی دریغ نخواهد شد.

اسدی گفت: بی‌شک همدلی، هم‌افزایی و مشارکت فعال میان شهروندان فهیم و ارکان مدیریت شهری، تضمین‌کننده پویایی، بالندگی و توسعه پایدار کلان‌شهر شیراز خواهد بود و تعامل سازنده با نهاد‌های مردمی، شتاب‌دهنده مسیر پیشرفت شهر است.

شهردار کلان‌شهر شیراز تاکید کرد: امنیت، آرامش، اقتدار و پیشرفت امروز جامعه، مرهون خون مطهر شهدا، ایثارگری رزمندگان و مجاهدت‌های بی‌دریغ مدافعان این مرز و بوم است و پاسداشت این ارزش‌های والا، وظیفه‌ای دینی و ملی در قبال نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

او در پایان بیان کرد: این مراسم باشکوه معنوی با حضور جمعی از مدیران شهری، معتمدان محلی و شهروندان گرامی در فضایی سرشار از حزن و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) خاتمه یافت.

منبع: شهرداری شیراز