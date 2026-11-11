شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u00ab\u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0641\u0633\u00bb \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06f4\u06f2 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f\u061b \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062a\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0633 \u067e\u0627\u06cc \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n