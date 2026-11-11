باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم

۴۲ شهید هوافضا که تا آخرین نفس برای حفاظت از آسمان ایران ایستادگی کردند، در روایتی با عنوان «شهدای نفس» معرفی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت «شهدای نفس» به معرفی ۴۲ شهید هوافضا می‌پردازد؛ شهدایی که در مسیر دفاع از آسمان ایران جان خود را از دست دادند و تا آخرین نفس پای مأموریت خود ایستادند.

 

مطالب مرتبط
شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم
young journalists club

مراسم نخستین سالگرد شهادت سرداران سلامی و حاجی زاده + فیلم

شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم
young journalists club

اگر جاذبه خورشید از بین برود چه می‌شود؟ + فیلم

شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم
young journalists club

افزایش همکاری‌های فناورانه ایران و چین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم
۵۷۷

پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم
۴۵۹

تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تولید ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور + فیلم
۳۹۲

تولید ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
آغاز برداشت انار از ۱۹۰۰ هکتار باغ‌های فردوس + فیلم
۳۸۲

آغاز برداشت انار از ۱۹۰۰ هکتار باغ‌های فردوس + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
 اعتراف مقام ارشد نظامی انگلیس؛ ایران قدرتمندتر از آغاز جنگ! + فیلم
۳۳۴

 اعتراف مقام ارشد نظامی انگلیس؛ ایران قدرتمندتر از آغاز جنگ! + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha