باشگاه خبرنگاران جوان - سید هادی صالحی، رییس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در یک گفت‌وگو، درمورد اهمیت مشارکت دولت و سازمان‌ها برای طرح کالا برگ گفت: طرح کالابرگ یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت است که با استقبال اصناف و بازاریان اجرایی و عملیاتی شد و به عنوان یکی از ارکان اجرای این طرح وارد عمل شدند تا کالاهای مورد نیاز مردم را ارائه کنند و در ماه‌های ابتدایی تعامل بسیار خوبی بین اصناف و بازاریان و مجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی مرتبط و مردم عزیز وجود داشت، امّا با توجه به افزایش قیمت کالاها و نوسانات موجود در بازار، میزان مطالبات معوق فروشگاه‌های مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ افزایش پیدا کرد.

صالحی ادامه داد: با توجه به این که شبکه خرد فروشگاه‌ها در اقتصاد خرد، توان و تمکن بالایی را ندارد و سرمایه در گردش آن‌ها معمولاً محدود است و امکان تأمین مالی برای آن‌ها خیلی میسر نیست، این مطالبات معوق هم می‌توانند در اثربخشی طرح و هم در ارائه کالاهای مورد نیاز تأثیر بگذارند و پیشنهاد ما این است که دولت، در استان‌های مختلف کشور در تعامل با اتاق اصناف ایران در قالب پیشنهادهای مختلف تأمین مالی برای اصناف شرکت‌کننده در طرح کالابرگ وارد عمل شود.

رییس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور افزود: ما به عنوان بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی کشور پیشنهادهای عملی قابل اجرا داریم که در قالب قرارداد شهید سلامی آمادگی داریم که آن را ارائه کنیم که هم به دولت برای تأمین مالی و هم به فروشگاه‌هایی کمک شود که در طرح کالابرگ شرکت کرده‌اند تا بتوانند کالا ارائه کنند و به مردم عزیز هم کمک شود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.