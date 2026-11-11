باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بر اساس آخرین اطلاعات فاش‌شده، «گلکسی اس ۲۷ اولترا» دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۶۸) و ابعاد ۱۶۳.۸ در ۷۸.۳ در ۸ میلی‌متر خواهد بود. این گوشی برای اتصال به شبکه تلفن همراه، از سیم‌کارت‌های نانو (Nano-SIM) و سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) پشتیبانی می‌کند.

این گوشی به نمایشگر ۶.۹ اینچی از نوع Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۱۲۴ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۴۹۸ پیکسل در هر اینچ (ppi) مجهز خواهد بود. این صفحه نمایش توسط لایه محافظ Corning Gorilla Armor ۲ پوشانده شده که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است.

این دستگاه با سیستم عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری قابل‌ارتقای One UI ۹.۵ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت اکستریم نسل ۶» (Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Extreme Gen ۶) است که با فناوری ۲ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۵۰ همراهی می‌شود. همچنین، این گوشی دارای ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم (RAM) و ظرفیت‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت خواهد بود.

سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۲۰۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل + ۵۰ مگاپیکسل) است که شامل یک لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) و یک لنز تله‌فوتو پریسکوپی می‌شود و قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۸K را دارد.

دوربین سلفی نیز از وضوح ۱۶ مگاپیکسلی برخوردار است. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به درگاه USB Type-C ۳.۲، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در زیر نمایشگر، قابلیت اتصال ماهواره‌ای برای مواقع اضطراری، قطب‌نمای الکترونیکی و باتری ۵۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۶۰ واتی و شارژ بی‌سیم ۲۵ واتی اشاره کرد.

منبع: GSMArena