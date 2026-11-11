باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز چهارشنبه پس از آن افزایش یافت که در معاملات روز گذشته به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده بود. بازار نفت در شرایطی نوسان دارد که از یک سو امید‌ها به کاهش تنش در جنگ میان آمریکا و ایران افزایش یافته و از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره تداوم حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت تا ساعت ۰۱:۱۹ به وقت گرینویچ، با ۷۱ سنت معادل ۰.۷۸ درصد افزایش به ۹۲ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۷ درصد افزایش، به ۸۶ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید.

در همین زمینه، تحلیلگران گروه بورس اوراق بهادار لندن در یادداشتی که ۱۰ نوامبر منتشر شد، اعلام کردند: «حتی در صورت دستیابی به توافق، افزایش جریان عبور نفت از این مسیر آبی همچنان به مین‌روبی، هزینه‌های بیمه و آمادگی مالکان کشتی‌ها برای پذیرش خطرات بستگی خواهد داشت. اما در همین حال، هنوز حملات کاهش نیافته است.»

در معاملات روز گذشته، قیمت نفت ابتدا بیش از سه دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که مقام‌های آمریکایی از ضرورت انجام حملات نظامی بیشتر علیه ایران کاستند. با این حال، پس از آنکه یک مقام امنیتی ایران انجام هرگونه مذاکره میان دو طرف را تکذیب کرد، قیمت‌ها بخشی از افت خود را جبران کردند.

همچنین منابعی اعلام کردند ظرفیت پالایش نفت روسیه از اواخر اکتبر و در پی حملات پهپادی جدید اوکراین، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: المیادین