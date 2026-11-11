معاون اول رئیس‌جمهور از برگزاری اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذر به میزبانی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه هیات دولت با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روز‌های ۱۲ و ۱۳ آذر در تهران، اظهار کرد: برگزاری این اجلاس دستاورد‌های ارزشمندی برای کشور‌های عضو اکو خواهد داشت و به توسعه همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای کمک می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت میزبانی شایسته ایران از این رویداد منطقه‌ای گفت: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی لازم برای برگزاری مناسب اجلاس آغاز شده است و همه وزرا و اعضای کابینه باید همکاری لازم را با کمیته برگزاری اجلاس سران اکو داشته باشند.

عارف تأکید کرد: باید با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مسئول، شرایطی فراهم شود تا شاهد برگزاری اجلاسی در شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران باشیم.

انتقاد عارف از رویکرد کشور‌های پیشرفته در قبال تغییرات اقلیمی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به ترکیه برای شرکت در سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱)، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اصولی برای حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

عارف اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حضور و مشارکتی جدی در اجلاس‌های بین‌المللی محیط زیستی داشته و به حفاظت از محیط زیست اعتقاد جدی دارد.

وی با انتقاد از عملکرد کشور‌های پیشرفته گفت: کشور‌های پیشرفته در دهه‌های گذشته با اقدامات خود محیط زیست را تخریب کرده‌اند، اما اکنون کشور‌های در حال توسعه را موظف به مراقبت از محیط زیست می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این کشور‌ها امروز موضوع محدودسازی استفاده از کربن را مطرح می‌کنند، در حالی که تا زمانی که خود به استفاده از آن نیاز داشتند، هیچ محدودیتی در این زمینه اعمال نمی‌کردند.

عارف با اشاره به پیامد‌های محدودیت‌های کربنی برای کشور‌های دارای منابع نفتی و اقتصاد‌های نوپا، اظهار کرد: کشور‌های پیشرفته این محدودیت‌ها را با هدف جلوگیری از توسعه چنین کشور‌هایی دنبال می‌کنند.

وی در عین حال بر تداوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های بین‌المللی محیط زیستی و ضرورت اتخاذ تصمیمات اصولی برای حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

دستور عارف برای بررسی علت حادثه اتوبوس دختران ورزشکار

در جلسه هیات دولت، وزیر ورزش و جوانان و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند رسیدگی به مصدومان حادثه اخیر اتوبوس حامل دختران ورزشکار در مسیر آبادان به تهران ارائه کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌ها، بر ضرورت تداوم مراقبت‌های درمانی از مصدومان این حادثه تأکید کرد و به وزیر ورزش و جوانان دستور داد علت وقوع حادثه بررسی شود تا با شناسایی عوامل مؤثر، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت جاده‌های کشور، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تأثیر این عوامل در بروز سوانح رانندگی ارائه کرد.

عارف با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، به وزیر راه و شهرسازی دستور داد پیشنهاد‌های لازم برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را هرچه سریع‌تر تهیه و برای بررسی ارائه کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از تداوم آمار بالای تلفات جاده‌ای گفت: با وجود همه تلاش‌ها و اقداماتی که در سال‌های اخیر انجام شده است، موفقیتی در کاهش تعداد تلفات جاده‌ای کسب نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای رفع عوامل بروز حوادث رانندگی انجام شود تا در تعطیلات پایان سال شاهد افزایش سوانح جاده‌ای نباشیم.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، سازمان اکو
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