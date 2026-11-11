باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تشریح آخرین وضعیت ذخایر خونی استان با آغاز فصل سرما اظهار داشت: همه‌ساله با کاهش دمای هوا و کوتاه شدن طول روز، شاهد افت نسبی آمار مراجعان به مراکز اهدای خون هستیم؛ این در حالی است که نیاز مراکز درمانی، اتاق‌های عمل، مصدومان حوادث جاده‌ای و بیماران خاص به خون و فرآورده‌های خونی روندی دائمی و همیشگی دارد و سرما نمی‌تواند توقف یا کاهش این نیاز را رقم بزند.

او به اهمیت حیاتی فرآورده‌های با طول عمر کوتاه اشاره کرد و افزود: بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی و همچنین بیمارانی که اعمال جراحی سنگین را پشت سر می‌گذارند، نیازمند مصرف مستمر فرآورده‌های خونی هستند. به‌ویژه «پلاکت» که به دلیل طول عمر بسیار کوتاه سه‌روزه در آزمایشگاه، امکان ذخیره‌سازی طولانی‌مدت ندارد و استمرار حیات این بیماران منوط به اهدای روزانه و مستمر خون توسط مردم شریف استان است.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر به تمام گروه‌های خونی در سطح استان نیاز وجود دارد، تصریح کرد: در این میان نیاز به گروه‌های خونی O منفی (به عنوان گروه خونی دهنده همگانی در موارد اورژانسی) و A مثبت فوری‌تر و محسوس‌تر است و از دارندگان این گروه‌های خونی تقاضا داریم در اولویت به مراکز ما مراجعه کنند.

اکبرزاده با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ ایثار و نوعدوستی در میان نسل‌های جدید خاطرنشان کرد: مشارکت اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان و بانوان نیک‌اندیش استان فارس در این پویش انسانی نقشی بی‌بدیل در پایداری ذخایر خونی استان ایفا می‌کند. اهدای خون نه‌تنها نمادی از مسئولیت اجتماعی و ایثار است، بلکه تضمین‌کننده سلامت و نجات‌بخش جان هموطنانی است که در تخت‌های بیمارستانی چشم‌انتظار یاری خیرین سلامت هستند.

او در پایان با اطمینان‌بخشی به اهداکنندگان در خصوص رعایت بالاترین استاندارد‌های بهداشتی و سلامت در پایگاه‌های اهدای خون استان یادآور شد: تمامی مراکز و پایگاه‌های انتقال خون در شیراز و شهرستان‌های تابعه با کادر مجرب، آماده پذیرش و ارائه خدمت به اهداکنندگان ایثارگر هستند تا روند تأمین فرآورده‌های خونی برای ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی جنوب کشور بدون وقفه تداوم یابد.