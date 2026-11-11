باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار خبری مبنی بر اقدام به تهدید یکی از کارکنان پرستاری در محوطه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، به اطلاع می‌رساند بر اساس اطلاعات اولیه، دو نفر از افراد غیرایرانی هنگام سوار شدن یکی از پرستاران به خودروی شخصی‌اش، بدون هماهنگی وارد خودرو شده و از وی درخواست می‌کنند آنان را از درب بیمارستان عبور دهد. این افراد در اظهارات خود به پرستار اعلام کرده بودند که قصد آسیب‌رساندن یا ایجاد مزاحمت برای وی را ندارند.

این همکار پرستار مسئولیت‌پذیر و هوشیار، با رسیدن به مقابل درب نگهبانی، از خودرو پیاده می‌شود که در همین لحظه، دو فرد مذکور خودرو را ترک کرده و از محل متواری می‌شوند.

ضمن قدردانی از هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و اقدام به‌موقع این همکار محترم، اعلام می‌شود تصاویر دوربین‌های مداربسته مجتمع، چهره این افراد را ثبت کرده است و شناسایی آنان و بررسی ابعاد و علت وقوع این اتفاق با همکاری نیرو‌های امنیتی و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.

در خصوص انگیزه این افراد نیز تاکنون اطلاعات قطعی به دست نیامده است. احتمال اینکه اقدام آنان با هدف خروج از بیمارستان بدون پرداخت هزینه‌های درمانی صورت گرفته باشد، یکی از فرضیه‌های قابل بررسی است؛ با توجه به سابقه با این حال، احتمال وجود انگیزه‌های دیگر نیز منتفی نیست و تا زمان تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد. بدیهی است پس از مشخص شدن ابعاد حادثه و انگیزه افراد یادشده، اطلاعات تکمیلی از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود با رعایت اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، از انتشار اخبار تأییدنشده و گمانه‌زنی درباره ابعاد و انگیزه این حادثه خودداری کنند تا روند بررسی و پیگیری موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح، با دقت و در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران