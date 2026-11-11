شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارزش آفرینی در حوزه صنایع فلزی و معدنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد بین المللی ایران متافو با حضور ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور و در فضایی بالغ بر ۴۰ هزار مترمربع، فرصتی گسترده برای معرفی توانمندی ها، تبادل دانش و فناوری و توسعه همکاری های تجاری و صنعتی در حوزه معدن و صنایع فلزی فراهم می آورد.

یکی از ویژگی های برجسته ، پوشش گسترده زنجیره ارزش معدن و صنایع فلزی است؛ زنجیره ای که از بخش معدن و مواد اولیه آغاز می شود و تا تولید محصولات نهایی، قطعه سازی و صنایع پایین دستی امتداد می یابد.

 گفتنی است در این نمایشگاه، طیف متنوعی از فعالان و شرکت های تخصصی در حوزه های فولاد، متالورژی، ریخته گری، آهنگری، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، فروآلیاژها، مواد نسوز، مواد اولیه و صنایع وابسته حضور خواهند داشت. این گستردگی، ایران متافو را به رویدادی جامع برای معرفی ظرفیت های صنعتی و ایجاد ارتباط میان حلقه های مختلف زنجیره تولید تبدیل می کند.

در شرایطی که معدن و صنایع فلزی از پیشران های اصلی توسعه صنعتی، اشتغال زایی، ارزش آفرینی و صادرات غیرنفتی کشور به شمار می روند، برگزاری چنین رویدادی می تواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات تجاری، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و انتقال فناوری ایفا کند.

حضور شرکت های خارجی در کنار تولیدکنندگان و فعالان داخلی، زمینه ای برای تبادل تجربیات، معرفی فناوری های نوین، توسعه بازارهای صادراتی و شکل گیری همکاری های مشترک فراهم می آورد. همچنین گردهمایی بخش های مختلف زنجیره معدن و صنایع فلزی در یک رویداد تخصصی، زمینه تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان، تأمین کنندگان تجهیزات، سرمایه گذاران و فعالان صنایع پایین دستی را تقویت خواهد کرد.

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران متافو، به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه فلزات در منطقه خاورمیانه و یکی از برندهای شناخته شده بین المللی این حوزه، از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با همت شرکت نمانگر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

 

برچسب ها: صنایع فلزی ، معدن
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