باشگاه خبرنگاران جوان- علی محمدی بیان کرد: سد رئیسعلی دلواری با حجم ذخیره ۱۳۲ میلیون مترمکعب، در بارندگی‌های اخیر ۷۰۰ هزار مترمکعب آورد داشته که میزان پرشدگی آن را به ۱۹ درصد رسانده‌است.

وی افزود: همچنین سد باغان با حجم ۱۶.۲ درصد و آورد ۱.۷ میلیون مترمکعب، در بارندگی‌های روزهای گذشته ۵۰ درصد از حجم کلی آن (حدود ۸ میلیون متر مکعب) آبگیری شده‌است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر درباره بارندگی‌های اخیر در شهرستان تنگستان اظهار کرد: سد خائیز به عنوان یکی از سدهای مهم این منطقه با حجم ۷.۲ میلیون مترمکعب، یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آورد داشته و میزان پرشدگی آن به ۴۵ درصد رسیده‌است.

محمدی بیان کرد: بارندگی‌های اخیر ۲.۲ میلیون مترمکعب آورد را برای سد تنگ ارم با حجم ۳.۲ میلیون مترمکعب به همراه داشت که در پی آن می‌توان گفت این منبع ذخیره آب حیاتی و راهبردی در منطقه اکنون ۸۰ درصد آبگیری شده‌است.

وی درباره وضعیت سد ارغون گفت: این سد با حجم ۱.۴ میلیون مترمکعب، در بارندگی‌های اخیر آوردی نداشته و میزان آورد آن صفر بوده‌است؛ ذخیره کنونی این سد ۷۷ میلیون مترمکعب است که به بارندگی‌های فصل گذشته مربوط می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرد: در مجموع، بارندگی‌های اخیر موجب افزایش ۲۱ درصدی میزان پرشدگی سدهای این استان شده و مجموع آورد این سدها را به بیش از ۶ میلیون مترمکعب رسانده‌است.