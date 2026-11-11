مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از ورود مجتبی یادگاری، دونده رکورددار جهان و سفیر همدلی صنعت برق ایران، به این استان در روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سیدامجد رشیدی اظهار کرد: مجتبی یادگاری در ادامه حرکت فرهنگی و ورزشی خود با عنوان «سفیر همدلی صنعت برق»، روز پنجشنبه وارد استان کردستان می‌شود تا با پیام همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت همگانی، توجه مردم را به اهمیت مصرف آگاهانه انرژی جلب کند.

وی افزود:این حرکت ملی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق در کشور اجرا می‌شود.

رشیدی با بیان اینکه ورزش ظرفیت بالایی برای انتقال پیام‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، افزود: پیوند فعالیت‌های ورزشی با مسئولیت اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ترویج رفتار‌های صحیح در جامعه باشد و حرکت نمادین این دونده نیز با همین رویکرد و در راستای فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه برق شکل گرفته است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف برق مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن، نیازمند همراهی و مشارکت همه مردم است و اصلاح الگوی مصرف، استفاده صحیح از وسایل برقی و پرهیز از مصارف غیرضروری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق داشته باشد.

رشیدی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره به برخورداری از فرهنگ غنی، روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی شناخته شده‌اند و امیدواریم حضور سفیر همدلی صنعت برق در کردستان، فرصتی برای تقویت این ظرفیت‌ها و گسترش فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی باشد.

منبع:شرکت توزیع برق کردستان

برچسب ها: کردستان ، مصرف بهینه برق ، شرکت توزیع برق کردستان
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