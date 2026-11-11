باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود جعفرنژاد اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول بِه در آذربایجان شرقی ۱۶۲.۷ هکتار است و از این میزان سطح سالانه یک‌هزار و ۳۱۲ تن محصول برداشت می‌شود که متوسط عملکرد آن حدود ۸ تن در هکتار است.

وی با اشاره به پراکنش باغ‌های بِه در استان افزود: شهرستان‌های میانه، مرند و هوراند از عمده مناطق تولید این محصول در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌روند و ظرفیت مناسبی برای توسعه و ارتقای تولید آن دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارقام مختلف به از جمله رقم به اصفهان و ژنوتیپ‌های برتر محلی و بومی در باغ‌های استان کشت می‌شوند خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، علاوه بر افزایش پایداری تولید، می‌تواند در ارتقای کیفیت، طعم و عطر محصول و تامین مواد اولیه مناسب برای صنایع تبدیلی و فرآوری نقش موثری داشته باشد.

جعفرنژاد با اشاره به کاربرد‌های متنوع محصول به تصریح کرد: این محصول علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع غذایی برای تولید مربا و انواع ترشیجات و همچنین در صنایع داروسازی کاربرد دارد و از این منظر از ظرفیت اقتصادی و فرآوری قابل توجهی برخوردار است.

وی اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد پیوند موثر میان تولیدکنندگان و واحد‌های فرآوری و تقویت زنجیره ارزش محصول به، می‌تواند ضمن کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده، زمینه ارتقای درآمد باغداران و تقویت اقتصاد کشاورزی استان را فراهم کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما