مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از تولید یک‌هزار و ۳۱۲ تُن محصول بِه در باغ‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود جعفرنژاد اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول بِه در آذربایجان شرقی ۱۶۲.۷ هکتار است و از این میزان سطح سالانه یک‌هزار و ۳۱۲ تن محصول برداشت می‌شود که متوسط عملکرد آن حدود ۸ تن در هکتار است.

وی با اشاره به پراکنش باغ‌های بِه در استان افزود: شهرستان‌های میانه، مرند و هوراند از عمده مناطق تولید این محصول در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌روند و ظرفیت مناسبی برای توسعه و ارتقای تولید آن دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارقام مختلف به از جمله رقم به اصفهان و ژنوتیپ‌های برتر محلی و بومی در باغ‌های استان کشت می‌شوند خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، علاوه بر افزایش پایداری تولید، می‌تواند در ارتقای کیفیت، طعم و عطر محصول و تامین مواد اولیه مناسب برای صنایع تبدیلی و فرآوری نقش موثری داشته باشد.

جعفرنژاد با اشاره به کاربرد‌های متنوع محصول به تصریح کرد: این محصول علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع غذایی برای تولید مربا و انواع ترشیجات و همچنین در صنایع داروسازی کاربرد دارد و از این منظر از ظرفیت اقتصادی و فرآوری قابل توجهی برخوردار است.

وی اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد پیوند موثر میان تولیدکنندگان و واحد‌های فرآوری و تقویت زنجیره ارزش محصول به، می‌تواند ضمن کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده، زمینه ارتقای درآمد باغداران و تقویت اقتصاد کشاورزی استان را فراهم کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: جهادکشاورزی ، میوه به
خبرهای مرتبط
تولید سالانه حدود ۸۰۰ تن سنجد در آذربایجان شرقی
تولید سالانه بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ تن گلابی در آذربایجان‌شرقی
تولید ۱۴.۱ میلیون تن گندم در کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تیم مقاومت شهرداری تبریز فردابه میدان می‌رود
کلنگ زنی احداث سالن چندمنظوره در شبستر
سرشماری قرقاول قفقازی در زیستگاه‌های ارسباران
اهدای بیش از ۱۵ تن گندم و جو در قالب زکات در مهربان
اختصاص اعتبار برای انتقال آب از سد عمارت در هوراند
اصلاح و توسعه ۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستا‌ها و شهر مراغه
تولید بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تُن بِه در آذربایجان‌شرقی
مالیات مودیان در مسیر آبادانی آذربایجان شرقی
توقیف بیش از ۲۷۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در دو سردخانه آذربایجان شرقی