شرکت آلمانی «RFA» تصمیم گرفته است پرتاب آزمایشی موشک فضایی جدید خود را به سال ۲۰۲۷ موکول کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وب‌سایت «یوروپین اسپیس‌فلایت» (European Spaceflight) گزارش داد که شرکت مذکور در ابتدا قصد داشت تابستان امسال، پرتاب آزمایشی موشک «RFA ONE» خود را از پایگاه پرتاب «ساکساورد» (SaxaVord) در اسکاتلند انجام دهد. تاریخ این پرتاب متعاقباً به اوایل ماه نوامبر تغییر یافت، اما اکنون این شرکت تصمیم گرفته است انجام عملیات را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد.

در ماه اوت ۲۰۲۴، آزمایش‌های پیش از پرتاب موشک «RFA ONE» منجر به انفجار مرحله اول آن شد. مرحله اول به‌طور کامل از بین رفت و شرکت این بخش از موشک را از دست داد؛ با این حال، این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و تیم فنی موفق شد سکوی پرتاب را ایمن‌سازی و حفظ کند.

«RFA ONE» یک موشک فضایی با طول تقریبی ۳۰ متر است که توانایی حمل محموله‌هایی با وزن حداکثر ۱۳۰۰ کیلوگرم را به مدار نزدیک زمین دارد.

در ماه ژوئن، شرکت RFA همچنین از برنامه‌های خود برای توسعه یک موشک فضایی سنگین‌بر و قابل‌بازیابی (چندبار مصرف) به نام «RFA TWO» خبر داد؛ موشکی که حدود ۱۰۰ متر طول خواهد داشت و قادر است محموله‌هایی به وزن ۱۵ تن را به مدار نزدیک زمین منتقل کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: فضا ، موشک فضایی ، پرتاب موشک به فضا ، شرکت آلمانی
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