مالیات مودیان در مسیر آبادانی آذربایجان شرقی

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - سیدطا‌ها علوی با اشاره به ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: در این طرح مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود در امین اعتبار مورد نیاز پروژه‌های منتخب مشارکت کنند و به‌صورت ملموس در هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های عمرانی، آموزشی و خدماتی نقش داشته باشند.

وی افزود: در شهرستان سراب، پروژه‌هایی از جمله بهسازی راه اصلی حدفاصل صفر تا ۱۵ کیلومتر از مبدا سراب با اعتبار ۱۳۷ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان، احداث مدرسه ۱۲ کلاسه باهنر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، تکمیل مدرسه سه‌کلاسه گل‌آباد با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تکمیل مدرسه ۶ کلاسه سرد‌ها با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در فهرست پروژه‌های مشمول این طرح قرار گرفته‌اند.

علوی ادامه داد: در شهرستان اهر نیز تکمیل مدرسه ۶ کلاسه شیخ شهاب‌الدین با اعتبار ۶ میلیارد تومان، تامین آب آشامیدنی روستای افیل با اعتبار ۷ میلیارد تومان و تکمیل محوطه‌سازی و حصارکشی مدرسه ۱۲ کلاسه شادروان اسفندیاری با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به پروژه شهرستان شبستر گفت: تامین آب آشامیدنی روستای دیزج خلیل با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۱۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های مشمول مالیات نشان‌دار در سال جاری است که در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند خاطرنشان کرد: مؤدیان با انتخاب پروژه موردنظر خود، می‌توانند نقش مؤثری در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تسریع در اجرای پروژه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها ایفا کنند.

علوی در پایان با تاکید بر ضرورت استفاده مؤدیان از فرصت فراهم‌شده برای مشارکت در این طرح اعلام کرد: *۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت مشارکت مؤدیان استان در طرح نشان‌دار کردن مالیات و همزمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.