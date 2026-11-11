باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در رادیو اقتصاد با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ نهمین سرشماری نفوس و مسکن کشور است، اظهار کرد: این سرشماری از چند جهت با دوره‌های گذشته تفاوت دارد که مهم‌ترین آن، تغییر روش اجرا و حرکت به سمت سرشماری ثبتی‌مبناست.

وی افزود: در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعاتی که مردم در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف اجرایی ثبت کرده‌اند، از جمله اطلاعات هویتی و کد ملی، در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین برخلاف روش‌های سنتی گذشته، نیازی نیست مأموران آمارگیر به درب تمام منازل مراجعه کنند و اطلاعات را مجدداً از مردم دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه یکی دیگر از تفاوت‌های مهم سرشماری امسال، افزایش سطح همکاری دستگاه‌های اجرایی با مرکز آمار است، تصریح کرد: در دوره‌های گذشته، همکاری دستگاه‌ها عمدتاً در قالب تأمین تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز سرشماری بود، اما در این دوره، دستگاه‌ها اطلاعات و داده‌های ثبت‌شده خود را در اختیار مرکز آمار قرار می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده تحول در فرهنگ اشتراک‌گذاری داده‌ها در کشور است.

گودرزی با اشاره به جایگاه این روش در سطح بین‌المللی گفت: با اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا، ایران در آسیا در میان چهار کشوری قرار می‌گیرد که از این روش استفاده می‌کنند و در سطح جهان نیز جزو حدود ۲۰ کشور پیشرو در اجرای آن خواهد بود.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای جهان هنوز به سمت این روش نرفته‌اند؛ چراکه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا معمولاً در کشورهایی امکان‌پذیر است که از نظام‌های ثبتی دقیق برخوردار باشند یا جمعیت کمتری داشته باشند. با این حال، تجربه‌ای که در ایران در حال اجراست، تجربه‌ای قابل توجه است و امیدواریم با موفقیت به پایان برسد تا بتوانیم فرآیند آن را مستندسازی کنیم و دانش فنی حاصل از آن را در اختیار کشور قرار دهیم.

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت دقت و صحت داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اظهار کرد: در دو سال اخیر همواره بر این موضوع تأکید داشته‌ایم که آمار، حق‌الناس و متعلق به مردم است؛ بنابراین باید تمام تلاش خود را برای تولید آمار صحیح و قابل اتکا به کار بگیریم.

وی افزود: طبیعی است که در علم آمار هر عدد و رقمی با درصدی از خطا همراه باشد، اما تلاش مرکز آمار این است که فرآیند تولید داده‌ها با بالاترین دقت ممکن انجام شود. اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا نیز حاصل بیش از چهار تا پنج سال مطالعه و بررسی بوده است. در این مدت، همکاران مرکز آمار ضمن بررسی تجربیات بین‌المللی، نشست‌های متعددی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی برگزار کردند تا زمینه اجرای صحیح این روش فراهم شود.

گودرزی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سرشماری امسال، سه عامل را در افزایش دقت و تکمیل اطلاعات مؤثر دانست و گفت: نخستین عامل، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی آنهاست که خوشبختانه طی یک ماه گذشته روند این همکاری با سرعت مناسبی پیش رفته است.

وی دومین عامل را مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: مردم باید به‌ویژه در مرحله راستی‌آزمایی و تکمیل اطلاعات، از طریق پیامک‌ها و بسترهای مجازی با مرکز آمار همکاری کنند تا اطلاعات موجود کامل‌تر و دقیق‌تر شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت حفظ محرمانگی اطلاعات مردم تأکید کرد: اطلاعاتی که شهروندان در جریان سرشماری در اختیار مرکز آمار قرار می‌دهند، محرمانه باقی می‌ماند و صرفاً به‌صورت تجمیعی و کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، نه به شکل اطلاعات فردی و برای مواردی مانند مالیات.