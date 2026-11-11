پنج میلیارد یورو تعهدات ارزی به کشور بازگشت

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز درگیر جنگی ترکیبی هستیم که دشمن با تمام توان خود برای ضربه زدن به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به میدان آمده و در کنار تهدیدهای نظامی، جنگ اقتصادی و روانی را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید از مأموریت‌های اصلی این پلیس است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با رویکرد حمایتی و صیانتی، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در دستور کار دارد و برای حل مسائل آنان با دستگاه‌های اجرایی و قضایی همکاری می‌کند.

پیگیری مشکلات تعهدات ارزی با رویکرد حمایتی

سردار رحیمی با اشاره به مأموریت پلیس امنیت اقتصادی در زمینه تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، تأمین و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اهمیت زیادی دارد و همه باید به بانک مرکزی در این زمینه کمک کنیم؛ البته شرایط اقتصادی امروز با گذشته متفاوت است و این موضوع نباید به معنای تقابل با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تلقی شود.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی تلاش شد با حفظ احترام و تکریم فعالان اقتصادی، زمینه ایفای تعهدات و بازگشت ارز به کشور فراهم شود.

حضور پلیس امنیت اقتصادی در ستادهای تسهیل

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها گفت: این مجموعه در کنار دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی حضور دارد و حتی در جلسات ستاد مرکزی تسهیل که با حضور وزیران برگزار می‌شود، مسائل تولیدکنندگان را پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به شرایط خاص امروز محدود نمی‌شود، افزود: پلیس امنیت اقتصادی از حدود چهار سال پیش این رویکرد را در دستور کار داشته و در نشست‌های مختلف با اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی، آمادگی خود را برای همراهی و حمایت از بخش تولید اعلام کرده است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از فعالان اقتصادی خواست مسائل و مشکلات خود را از طریق نمایندگان این مجموعه پیگیری کنند و گفت: معاونت توسعه امنیت اقتصادی پلیس، به‌صورت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی را دنبال می‌کند و در صورت نیاز، برای رفع موانع با دستگاه‌های قضایی و اجرایی رایزنی خواهد کرد.

ضرورت همراهی برای عبور از شرایط کنونی کشور

سردار رحیمی با اشاره به ضرورت همراهی مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: با حفظ وحدت و همدلی و تداوم تلاش در عرصه تولید و اقتصاد، می‌توان از مشکلات عبور کرد و اجازه نداد فشارهای دشمن به اهداف خود برسد.

وی با اشاره به حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف افزود: دشمن در جنگ تحمیلی دوم و دیگر اقدامات خود، به اهدافش نرسید و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، از جمله همراهی و پشتیبانی شبانه آنان، نقشی تعیین‌کننده در ناکامی دشمن داشت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: دشمن به‌صراحت اعلام کرده که پس از ناکامی در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را دنبال می‌کند و در این مسیر از ابزارهای مختلف فشار و محدودیت استفاده می‌کند.

فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی

سردار رحیمی با اشاره به نقش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور بیان کرد: امروز میدان اصلی مقابله با فشارهای دشمن، عرصه اقتصاد است و فعالان اقتصادی که همواره در کنار مردم و نظام بوده‌اند، در این مقطع مسئولیت مهم‌تری بر عهده دارند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: در شرایط کنونی چهار محور شامل آمادگی دفاعی، مقابله با جنگ اقتصادی، هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن و حفظ وحدت میان مردم و مسئولان، اهمیت اساسی دارد.

حمایت از تولید، ماموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی است

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشریح مأموریت این مجموعه گفت: مأموریت پلیس امنیت اقتصادی، برقراری نظم، انضباط، امنیت و آرامش برای فعالان اقتصادی و کسانی است که در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند.

سردار رحیمی افزود: رویکرد اصلی این پلیس، انجام اقدامات ایجابی، حمایتی و صیانتی از فعالان اقتصادی است و تلاش کرده‌ایم این نگاه به گفتمان غالب و رویه جاری در مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی تبدیل شود.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به بازدید از یکی از مراکز تولیدی استان سمنان بیان کرد: در این بازدید، تلاش و انگیزه جوانانی را دیدیم که با سرمایه‌گذاری و سال‌ها فعالیت، نیازهای اساسی جامعه را تأمین می‌کنند و این تلاش‌ها مایه غرور ملی است؛ بنابراین وظیفه داریم امنیت و آرامش فعالیت این مجموعه‌ها را فراهم کنیم.