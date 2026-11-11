مدیرعامل آبفای فارس، توسعه شبکه فاضلاب را گامی مؤثر در حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای بهداشت عمومی و بازچرخانی آب برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آباده در شمال فارس با اشاره به محدودیت منابع آبی، استفاده از پساب تصفیه‌شده را از رویکرد‌های مهم این شرکت در مدیریت پایدار منابع آب دانست و آن را منبعی جایگزین برای مصارف صنعتی و فضای سبز معرفی کرد.

او در این بازدید با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزه جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب در شهر‌ها و روستا‌های استان گفت: توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، نقش مهمی در حفاظت از منابع آب، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و فراهم کردن زمینه استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده دارد.

شبانی با تأکید بر اهمیت بازچرخانی آب و استفاده از پساب در بخش‌های مختلف افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، استفاده از ظرفیت پساب تصفیه‌شده به‌عنوان یک منبع جایگزین، به‌ویژه برای مصارف صنعتی و فضای سبز، از رویکرد‌های مهم شرکت آبفای فارس در مدیریت پایدار منابع آب است.

مدیرعامل آبفای فارس همچنین فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی، به‌ویژه در میان بانوان و خانواده‌ها، درباره اهمیت مدیریت مصرف آب و حفاظت از محیط زیست را ضروری دانست و بر نقش مؤثر بانوان در نهادینه‌سازی فرهنگ درست مصرف آب در جامعه تأکید کرد.

منبع: آبفای فارس

برچسب ها: آبفای فارس ، پساب ، مدیریت منابع ، منابع آب
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