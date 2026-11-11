باشگاه خبرنگاران جوان - شاید هر وقت کلمه «جهاد» یا «مبارزه» را می‌شنوید، ناخودآگاه بوی باروت، صدای شلیک گلوله و خاکریز‌های جنگی جلوی چشمتان می‌آید. تصویر قهرمان‌هایی که پوتین به پا دارند و سینه‌به‌سینه دشمن می‌جنگند. اما یک‌لحظه صبر کنید؛ اگر بشنوید یکی از حساس‌ترین میدان‌های نبرد، درست پشت میزتحریر، میان صفحات کتاب‌هایتان و لابه‌لای رفتار روزمره‌تان است، چه؟

حقیقت این است که مبارزه همیشه با اسلحه نیست. مجاهدت واقعی مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد؛ میدانی که در آن، هر قدم درست، ضربه‌ای کاری به دشمن است.

میدان جهاد دقیقاً کجاست؟

خداوند در قرآن کریم، آیه ۶۹ سوره عنکبوت می‌فرماید:

«وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ»

و کسانی که برای [به‌دست‌آوردن خشنودی]ما [با جان و مال]کوشیدند، بی‌تردید آنان را به راه‌های خود [راه رشد، سعادت، کمال، کرامت، بهشت و مقام قرب]راهنمایی می‌کنیم؛ و یقیناً خدا با نیکوکاران است.

«جهاد» در اصل یعنی نهایت تلاش و کوشش را به‌خرج‌دادن.

رهبر شهید با نگاهی عمیق به همین مفهوم، جوانان را به یک «مجاهدت حقیقی» فراخواندند و تأکید کردند:

«مجاهدت فقط جنگیدن و به میدان جنگ رفتن نیست. کوشش در میدان علم، اخلاق، همکاری‌های سیاسی و تحقیق نیز برای مردم جهاد محسوب می‌شود. ایجاد فرهنگ و اندیشهٔ صحیح در جامعه نیز جهاد است. اینها، همه جهاد در راه خدا و جهاد فی‌سبیل‌اللَّه است.»

وقتی شب‌ها پای یک مسئله دشوار درسی بیدار می‌مانید تا بفهمید‌ش، وقتی دست به پژوهش و کاوش می‌زنید، یا وقتی در جمع دوستانتان پای اصول اخلاقی و راست‌گویی می‌ایستید، درست در خط مقدم یک نبرد بزرگ ایستاده‌اید.

رویارویی با کیست؟

اما شاید بپرسید: اگر درس خواندن جهاد است، دشمن کجاست؟ ما با چه کسی روبه‌رو هستیم؟

پاسخش را رهبر شهید از پیش داده‌اند:

«طرف این جهاد، مستکبران، دشمنان و کسانی هستند که با اسلام، ایران، هویّت، ملیّت، اسلامیّت و صفت‌های اسلامی عناد و دشمنی دارند.»

دشمن هویت و عزت ما، امروز بیش از آنکه به مرز‌های خاکی چشم بدوزد، روی «فکر»، «انگیزه» و «اخلاق» نسل نوجوان تمرکز کرده است. آنها می‌خواهند نسل نوجوان ناامید باشد، کتاب نخواند، تفکر نقادانه نداشته باشد و ریشه‌های ملی و دینی‌اش را سبک بشمارد. وقتی آگاهانه رشد کنید، نقشه‌های این جبهه مستکبر را خنثی می‌کنید.

مهارت‌های اساسی برای یک نوجوان مجاهد

برای اینکه در این میدان باشید، به چند مهارت کلیدی نیاز دارید.

کنجکاوی علمی و روحیه پژوهشگری: تنها به حفظ‌کردن درس‌ها برای نمره قناعت نکنید. در دنیای امروز، «العِلمُ سُلطان، علم اقتدار است، علم قدرت است». هر مهارتی که یاد بگیرید، پایه‌های استقلال کشورتان را محکم‌تر کرده‌اید.

ورزش اراده و خودسازی اخلاقی: بزرگ‌ترین دشمن درونی، تنبلی و بی‌تفاوتی است. تمرین اخلاق خوش، امانت‌داری، پایبندی به حیا و انصاف در برخورد با دیگران، یک جهاد شخصی و مستمر است.

تفکر انتقادی و فهم جریان‌های روز: حرف‌های فضای مجازی را بدون بررسی نپذیرید. یاد بگیرید رویداد‌ها را تحلیل کنید و نسبت به سرنوشت جامعه و کشور بی‌تفاوت نباشید.

تولید فکر و فرهنگ سالم: با سخن خوب، قلم‌زدن، طراحی، فعالیت در مدرسه و رفتار شایسته، پرچم‌دار فرهنگ اصیل و افتخارآمیز ایرانی‌اسلامی باشید.

منبع: فارس