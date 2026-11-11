باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد پدافند این کشور دقایقی پیش با یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی مقابله کرده و مانع ورود آن به حریم هوایی صنعا، پایتخت یمن شده است. او افزود که نیرو‌های یمنی این جنگنده را وادار به ترک منطقه کرده‌اند.

یحیی سریع شب گذشته اعلام کرد جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰ حمله هوایی و موشکی به مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند. از سویی دیگر ۱۶ آبان وزارت بهداشت یمن گزارش داد که شمار کشته‌ها و زخمی‌های غیرنظامی در حملات منتسب به عربستان از آغاز دور تازه تنش‌ها به ۹۸۱ نفر رسیده است.

جنگ میان یمن و ائتلاف به سرکردگی عربستان که از بیش از یک دهه پیش ادامه دارد، در ماه ژوئیه بار دیگر شدت گرفت. نیروهای یمنی در ماه سپتامبر بخش بزرگی از سواحل یمن در دریای سرخ را از تسلط نیروهای تحت سلطه عربستان بازپس گرفتند و پس از آن حملاتی علیه اهدافی در عربستان، از جمله شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ریاض، انجام دادند.

نیروهای مسلح یمن تاکید کردند تا زمانیکه جنگ علیه این کشور و محاصره اعمال شده بر آن پایان نیابد به عملیات نظامی خود علیه عربستان ادامه خواهند داد تا از این طریق بتوانند حق مردم خود را بگیرند.

منبع: کانال تلگرامی سرتیپ یحیی سریع