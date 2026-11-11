باشگاه خبرنگاران جوان- جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، با تأکید بر رسیدگی به وضعیت بازیکنان آسیب‌دیده در سانحه واژگونی اتوبوس تیم آکادمی سحر، اعلام کرد تمام اقدامات لازم برای درمان آن‌ها انجام خواهد شد.

داوری اظهار کرد: از همان لحظه‌ای که از وقوع این حادثه مطلع شدیم، با تأکید وزیر ورزش و جوانان، تمهیدات لازم برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفت تا بهترین خدمات به این افراد ارائه شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های فدراسیون از ابتدای حادثه افزود: روند درمان مصدومان را با جدیت دنبال کردیم و حتی به اهواز سفر کردم تا با حضور در بیمارستان، از نزدیک در جریان اقدامات درمانی انجام‌شده قرار بگیرم.

سرپرست فدراسیون بسکتبال درباره آخرین وضعیت پریا مهرمند نیز گفت: یک مرحله عمل جراحی روی پای مصدوم این بازیکن انجام شده و او اکنون در بیمارستان نیکان تهران بستری است تا مراحل درمان زیر نظر یکی از پزشکان برجسته کشور دنبال شود.

داوری در پایان تأکید کرد: فدراسیون بسکتبال به‌صورت مستمر و جدی وضعیت مهرمند و تمام بازیکنانی را که در این حادثه آسیب دیده‌اند، پیگیری می‌کند و هر اقدامی که برای درمان و بهبود آن‌ها لازم باشد، انجام خواهیم داد.

منبع: ایرنا