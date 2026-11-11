دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعلام اینکه به طرف‌های روس اطلاع داده شده مواد غنی‌شده در ایران باقی می‌ماند، تأکید کرد که ایران خود از این مواد استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: به دوستان روس خود اطلاع داده‌ایم که مواد غنی شده در ایران باقی خواهند ماند و خودمان از آنها استفاده خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همنچنین پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیا را یکی از شروط اساسی ایران دانست و هشدار داد: هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی پایگاه‌های دوردست این کشور، پاسخ داده خواهد شد.

سرلشکر رضایی همچنین از دستیابی ایران به سطح پیشرفته‌ای از فناوری در جنگ الکترونیک خبر داد و گفت: نیرو‌های مسلح کشورمان میتوانند کنترل پهپاد‌های آمریکایی را در دست گرفته و آن را سالم فرود بیاورند.

برچسب ها: سرلشکر رضایی ، اورانیوم ، شورای امنیت ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
برای زیردریایی ها و‌کشتیها و ناوهای اتمی این مواد غنی سازی را حتی تا نود و نه درصد هم نیاز داریم ،کوتاه آمدن ما و نفت ارزان بی شک سبب جنگ خواهد شد
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکار حق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که آمریکا و کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال ۱۳۹۴ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و… غلط و اشتباه بوده است.
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
درود بر سردار اقتدار. با دشمن دیوانه و کودن باید جدی و هجومی برخورد کرد. خسته شدیم از 47سال غربگرایی یه عده
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۶:۴۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۰ - آبان - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۵۹ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط همه گروه های تروریستی تحت حمایت حمایت آمریکا و متحدانش از طریق عراق وارد غرب کشورمان می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
از سال ۱۳۵۹ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط همه گروه های تروریستی تحت حمایت حمایت آمریکا و متحدانش از طریق پاکستان وارد شرق کشورمان می شوند و همچنان نیز ادامه دارد.
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اصلا مسئله هسته‌ای ایران قرار نیست در لیست مذاکره باشد به هیچ وجه ....مگر ایران عضو npt نیست پس دیگه مذاکره برای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کاملا مسخره و یه جور وا دادن است .
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
دلم خنک شد.
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
تجربه زندگی در غرب .اینو به همه یاد داده
کوتاه بیایی .بدحوری سرت کلاه میره
باید مقتدر و با صلابت جلویشان ظاهر شوی
اگر باهاشون مودب و اخلاق مداری رفتار کنی
چونکه اصلا نمیفهمند اخلاق مداری ووو چیه
نقظه ضعیف می پندارند و هار تر میشوتد
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
زفرقندی
۱۵:۱۲ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
خدا خیرتون بده سردار. این را میگن اقتدار.
۶
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
الحمدلله
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
همینه این شد قاطعیت و حرف حساب
۵
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