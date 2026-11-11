باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: به دوستان روس خود اطلاع داده‌ایم که مواد غنی شده در ایران باقی خواهند ماند و خودمان از آنها استفاده خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همنچنین پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیا را یکی از شروط اساسی ایران دانست و هشدار داد: هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی پایگاه‌های دوردست این کشور، پاسخ داده خواهد شد.

سرلشکر رضایی همچنین از دستیابی ایران به سطح پیشرفته‌ای از فناوری در جنگ الکترونیک خبر داد و گفت: نیرو‌های مسلح کشورمان میتوانند کنترل پهپاد‌های آمریکایی را در دست گرفته و آن را سالم فرود بیاورند.