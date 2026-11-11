باشگاه خبرنگاران جوان - در قاب رسانه‌ای که رسالتش روایت حقیقت و بازتاب جلوه‌های ایثار است، برنامه «فنجان قهوه» این بار میزبان قلبی شد که دو بار داغ فرزند دید، اما در برابر عظمت ایمان و صبر، استوار ایستاد؛ خانم عایده سرور، مادر دو شهید لبنانی.

او تنها یک مهمان نبود؛ بلکه خود، روایتی زنده از عشق، مقاومت و وفاداری بود؛ مادری که در صف اول دیدارکنندگان با امام شهید، حضرت امام خامنه‌ای، قرار داشته و از دستان مبارک ایشان یادگار‌هایی ارزشمند دریافت کرده است: دو انگشتر، یک چفیه و یک عبا؛ یادگار‌هایی که هر یک، نشانی از پیوند عمیق او با امام شهید و یادآور دو فرزندی هستند که در مسیر حق و حقیقت، جان خود را تقدیم کردند.

اما یکی از تأثیرگذارترین لحظات این دیدار، زمانی رقم خورد که عبای امام شهید بر دوش این مادر شهید قرار گرفت و هم‌زمان، مجری برنامه چفیه حضرت آقا را بر شانه‌های او نهاد. لحظه‌ای سرشار از احساس و معنا؛ گویی دو یادگار ارزشمند، پیوندی میان خاطره امام، راه شهیدان و استقامت مادری برقرار کردند که عزیزترین سرمایه‌های زندگی‌اش را در مسیر ایمان و حقیقت تقدیم کرده است.

این حضور پربرکت، جلوه‌ای متفاوت در پشت صحنه برنامه نیز رقم زد. جناب آقای حمدان، کارگردان برنامه، برای نخستین بار در تاریخ «فنجان قهوه»، به مناسبت حضور این مادر دو شهید، از دو قاب تصویری متحرک استفاده کرد. ابتکاری ویژه که به فضای بصری برنامه جلوه‌ای تازه بخشید و نشان داد تأثیر حضور این مادر، فراتر از روایت و کلام، در قاب‌های تلویزیونی نیز بازتاب یافته است.

«فنجان قهوه» این بار تنها یک برنامه تلویزیونی نبود؛ روایتی از شکوه مادری، جلوه‌ای از صبر و ایثار و یادآور پیوند ناگسستنی مادران شهدا با آرمان‌هایی بود که فرزندانشان جان خویش را در راه آن فدا کردند.

مادری که دو ستاره به آسمان هدیه داد و خود، همچنان چراغی روشن از صبر و استقامت بر زمین است.